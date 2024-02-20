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「台南400紀念郵票」將於23日發行　設計以赤崁樓等歷史建物為主

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 15:56
中華郵政公司將於23日發行「台南400紀念郵票小全張」，以赤崁樓、台南鄭氏家廟、台南神學院、台南市美術館1館等歷史建物為主角（圖／中華郵政...

中華郵政公司將於23日發行「台南400紀念郵票小全張」，以赤崁樓、台南鄭氏家廟、台南神學院、台南市美術館1館等歷史建物為主角（圖／中華郵政...

今年逢台南建城400年，中華郵政公司將於23日發行「台南400紀念郵票小全張」，以赤崁樓等歷史建物為主角，內含郵票面值新台幣8元、28元各1枚。

中華郵政表示，小全張以台南不同時期的代表性「建築物」為設計，背景底圖為熱蘭遮城彩繪圖，左側郵票以赤崁樓、台南鄭氏家廟、台南神學院、台南市美術館1館（原台南警察署），呈現歷經荷治、明鄭、清領、日治時期的歷史演進；右側郵票為台南市立圖書館（新總館），象徵現代知性文化，整體設計傳達台南世代交替、永續傳承、展望未來。

中華郵政說，台南是台灣最早開發建立的城市，1624年荷蘭東印度公司於台南興築熱蘭遮城作為據點，自此開啟與世界連結的契機。台南一直是台灣政治、經濟及文化重心，被視為台灣歷史最悠久的文化重鎮。

「台南400紀念郵票小全張」23日發行當天，上午10點20分將於台南市美術館1館舉辦郵票發行典禮，並在上午10點至下午3點於郵票發行典禮現場，設置臨時郵局服務民眾。

另外，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡（含護卡套）各1批，提前於21日發售；製作預銷首日戳小全張封，於郵票發行當日發售。

另也推出「台南400紀念郵摺」，內頁編排融入歷史、人文、民俗、藝術及生態各領域，含郵票8枚、小全張3張，可至全國各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」選購。
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