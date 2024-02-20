亞太首例 連續14週無M痘本土病例 台灣達消除條件 另增中國境外個案

疾管署表示，國內已連續14週無新增本土M痘確診個案，符合世衛疫情消除條件，成為亞太第一個達標的國家。不過，1月底有名自中國入境的本國籍男性，未接種疫苗，2月初身體出現潰瘍水泡後就醫通報確診。因此提醒民眾仍不可大意和輕忽。

疾管署表示，我國自2023年2月26日出現首例確診本土M痘個案起，疫情在4月至6月間達高峰，而自2022年6月23日亦將M痘列為第二類法定傳染病，截至今(2024)年2月19日累計確診360例病例，包含340例本土及20例境外移入，而國內自2023年11月13日出現最後一例本土M痘個案後，已連續14週無新增本土M痘確診個案，符合世界衛生組織(WHO)所訂「在完善診斷與監測通報下，3個月內未出現病例」的疫情消除條件。

但近期仍有1例境外移入之M痘確診個案，為20多歲未接種M痘疫苗之本國籍男性，1月底自中國入境，2月初因身體出現潰瘍及水泡就醫後通報確診，為今年首例境外移入M痘個案，顯示境外移入風險持續，尤其西太平洋及東南亞區去年下半年疫情明顯上升，12月後始趨緩；歐洲區去年10月起疫情上升，持續至今；美洲區疫情則持續流行，提醒民眾及醫界仍不可掉以輕心。

疾管署指出，因應國際上M痘疫情仍然持續，提醒符合接種條件的民眾仍應儘速完成M痘疫苗接種，尤其接種第1劑疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種第2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

截至2月18日已有74,826人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為47,612人，佔63.6%，仍有27,214人僅打第一劑疫苗，佔36.4%，疾管署呼籲儘速完成第2劑疫苗接種。目前全國共162家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/M痘專區/M痘疫苗/M痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下( https://gov.tw/3SG )查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。