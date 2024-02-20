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喝茶、吃加工肉恐將PFAS吃下肚？美國研究揭飲食中「永遠化學品」來源

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 15:08
  加工肉示意圖（圖／Unsplash_Wesual Click） 

  加工肉示意圖（圖／Unsplash_Wesual Click） 

想要降低攝入化學物質的風險，可能得改變飲食習慣了。一項研究發現，常喝茶、常吃外食與加工肉的年輕族群，體內的「全氟及多氟烷基物質」（PFAS）永遠化學品（forever chemicals）濃度，竟意外地高。

PFAS是什麼？

PFAS 是一種永遠化學品，亦即不易在環境中分解的化學物質，已知可能引致癌症、新生兒體重過輕等健康危害。此種化合物常用於防水性的消費性商品，如筆、包裝用料、顏料等。

研究

Technology Networks衛報報導，由美國南卡羅萊納州大學進行的這項研究， 2 月初發表於 ScienceDirect 期刊。

研究共檢視了 727 名美國青年從攝取的食物中，暴露於 PFAS 的風險，一組平均 19 歲（604人），僅進行一次抽血檢驗；另一組（123人）驗血兩次，分別為 20 歲與 24 歲。

結果發現，常吃外帶食品、豬肉、加工肉品、奶油、糖果、洋芋片，常喝茶與瓶裝水的人，體內 PFAS 濃度較高。在第二組人中，兩次抽血檢驗之間，增加喝茶量者，血液中的 PFAS 家族化合物濃度都有所上升，如 PFHxS（24.8%）、PFHpS（16.17%）、PFNA（12.6%）。

為何如此？

研究人員不清楚茶飲與 PFAS 汙染之間的關聯，推測可能與茶包的包裝有關。至於加工肉部分，污染來源則可能有多種管道，從上游到下游，從動物養殖環境、烹飪過程，到防油包裝都不能排除。

此外，喜好在家自行烹飪者，體內永遠化學品的濃度較低，或許也正是因為減少了與外帶食物包裝物的接觸機會，如防油紙袋、紙盒。
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