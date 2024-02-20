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最新邊境檢驗：中國進口烏魚子首度檢出致癌「孔雀綠」、10批日本草莓農藥超標

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 14:51
食藥理署20日公布最新邊境檢驗不合格名單，共有48項檢驗不合格產品，包含從中國進口冷凍烏魚子被檢出致癌傷肝的孔雀綠。（圖／食藥署）

食藥理署20日公布最新邊境檢驗不合格名單，共有48項檢驗不合格產品，包含從中國進口冷凍烏魚子被檢出致癌傷肝的孔雀綠。（圖／食藥署）

食藥署今（20）日公布最新邊境攔截結果，高達48項產品不符合規定，其中1批從中國進口冷凍烏魚子被檢出致癌傷肝的孔雀綠，共約1.4多萬公斤退運或銷毀，這是邊境首度在烏魚子產品中檢出孔雀綠。

食藥署今日公布的48項檢驗不合格產品中，包含5批韓國輸入的葡萄、越南牛奶脆餅、各2批的印尼脆皮餅乾（BBQ口味）和通心粉、澳大利亞鮮油桃、中國辣椒粉、番椒粉和青椒粉等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

值得注意的是，1批富宇水產有限公司從中國進口的「冷凍烏魚子FROZEN MULLET ROE（MUGIL CEPHALUS）」，被檢出動物用藥孔雀綠0.6ppb，共1萬4364公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。

食藥署副署長林金富表示，孔雀綠通常是用在觀賞魚類，避免寄生蟲、皮膚病等，但不准使用在食用水產，這是邊境首度在烏魚子產品中檢出孔雀綠。針對該名進口業者抽驗比例，將從一般抽批提高為加強抽批。

中央社報導，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，孔雀綠與其代謝物還原型孔雀綠都有致癌性，動物實驗發現若大量食用，增加肝癌風險，甲狀腺功能也會異常，因此食藥署規定，水產均不得使用；而這次卻在烏魚子中檢出，籲釐清原因。

除此之外，日本鮮草莓又在邊境遭驗出農藥殘留不合格，此次總計10批、共1482公斤全數退運或銷毀。其中9批檢出氟尼胺，濃度介於0.03-0.57ppm，依法規不得檢出；另一批檢出農藥亞醌蟎代謝物0.02 ppm，依規定也不能檢出。

食藥署統計，去（112）年8月12日至今年2月12日，由日本輸入的草莓共529批，總計113.46公噸，不合格有28批，共4.02公噸， 不合格率達5.29％。而食藥署自去年6月1日開始到今年4月30日止，持續對日本輸入鮮草莓持續採100％檢驗合格才可輸入。

另有7批日本瓷器餐具出包，被檢出鉛等重金屬超標。林金富表示，過去半年累計進口6523批，其中8批不合格，增加速度太快疑似有異常，從今年2月26日起至8月25日期間，針對整體日本進口瓷器餐具調整為加強抽批。
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