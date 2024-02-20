Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

宏都拉斯欠139億正常還本息 台灣外交部：違約循國際司法途徑追償

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 14:41
宏都拉斯去（2023）年與我國斷交（圖／宏都拉斯總統府）

宏都拉斯去（2023）年與我國斷交（圖／宏都拉斯總統府）

傳宏都拉斯與台灣斷交11個月後，仍積欠台灣139億元債務。外交部今（20）日表示，前邦交國貸款案依約正常還本付息，若未來有違約情事，銀行業者可依商業貸款實務，循國際司法途徑進行追償。

宏都拉斯與台灣邦誼密切長達82年，新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於 2023 年 3 月 25 日宣布與台灣斷交轉向中國。然而宏國為經濟利益倒向中國，卻讓當地白蝦失去最大出口市場，中國未依承諾開放市場導致養殖場倒閉，萬人失業、外匯蒸發。

宏國媒體日前報導，該國與台灣斷交後仍積欠我國約新台幣139億的債務，引起國內質疑聲浪。外交部先前表示，此債務是台灣的銀行業者與宏國依商業貸款模式放款，即使台宏關係生變仍不影響合約，目前均正常還款。

外交部發言人劉永健今日則於例會表示，台灣與前邦交國間的貸款皆為商業貸款性質，台灣的銀行業者與他國政府透過簽署貸款合約進行借貸，內容載明雙方權利義務，並訂有爭端解決機制及訴訟管轄機制等。鑒於外交部非合約簽約主體，所以不便評論。

劉永健表指出，前邦交國積欠銀行的貸款案目前均依合約正常還本付息，並沒有新增違約情形，若未來有違約情事，銀行業者也可依商業貸款實務，循國際司法途徑進行追償。

此外，談及銀行積極追償案例，劉永健指出，台灣的銀行先前對已斷交的中非共和國及剛果民主共和國提起國際訴訟，並於民國106年4月取得勝訴判決，銀行正持續透過調查借貸方可扣押資產等方式積極追償。
宏都拉斯
借貸
商業貸款
外交

相關新聞

布林肯會王毅重申台海和平穩定 台灣外交部：肯定與歡迎
布林肯會王毅重申台海和平穩定 台灣外交部：肯定與歡迎
2024/02/18 09:53
印度移工要來了！台印視訊簽署MOU 開放行業、人數由台灣決定 絕無大量引進10萬人
印度移工要來了！台印視訊簽署MOU 開放行業、人數由台灣決定 絕無大量引進10萬人
2024/02/17 09:28
與台灣斷交至今近11個月　宏都拉斯仍積欠4.4億美元未還
與台灣斷交至今近11個月　宏都拉斯仍積欠4.4億美元未還
2024/02/16 15:31
美國卡援款中國利誘搶邦交 台灣外交部：續合作促進印太繁榮
美國卡援款中國利誘搶邦交 台灣外交部：續合作促進印太繁榮
2024/02/16 09:37
芬蘭前總理當選新任總統　強調將捍衛國家安全
芬蘭前總理當選新任總統　強調將捍衛國家安全
2024/02/13 11:58

更新時間 : 2024-02-20 15:02 GMT+08:00

最受歡迎

2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
輝達NVIDIA本周將公布財報　法人：牽動台灣相關類股、市場屏息以待
輝達NVIDIA本周將公布財報　法人：牽動台灣相關類股、市場屏息以待
台灣平價服飾巨頭NET記者會 控基隆市府違法律程序強奪東岸商場
台灣平價服飾巨頭NET記者會 控基隆市府違法律程序強奪東岸商場
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【最新】 年代旅遊疑「蓄意詐欺」、台灣旅客富國島遭丟包　觀光署勒令停業另處81萬罰鍰
【最新】 年代旅遊疑「蓄意詐欺」、台灣旅客富國島遭丟包　觀光署勒令停業另處81萬罰鍰
高傳染力！台灣今年首例本土麻疹 新北36歲男曾到竹北藏壽司用餐
高傳染力！台灣今年首例本土麻疹 新北36歲男曾到竹北藏壽司用餐
澳洲雪梨石綿汙染再擴大　學校、公園等多處遭封鎖
澳洲雪梨石綿汙染再擴大　學校、公園等多處遭封鎖
打蛇上棍！中國欲在廈金海域開展常態化執法　陸委會、海委會紛回應
打蛇上棍！中國欲在廈金海域開展常態化執法　陸委會、海委會紛回應