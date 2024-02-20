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民生用電喊漲 4月起擬「不分級距全漲」估影響1357萬戶家庭

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 13:51
電表示意圖。（圖／pixabay）

電表示意圖。（圖／pixabay）

經濟部擬於3月中旬舉行電價費率審議會，根據其研擬方向，電費調漲瞄準兩大群體，包含半導體用電大戶和凍漲20年的330度以下民生用電約戶，目的讓電價回歸合理，並減少分戶規避高段電價投機行為，此次擬不分級距全面調漲。

俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，衝擊全球電業營運，但台電為穩定物價，近年電價調整無法完全反映國際燃料價格，去年單年虧損新台幣1985億元，年底累積虧損達3826億元；行政院核定台電今年將再虧損1887億元。

中央社引述台電主管表示，台電除了扮演「物價消波塊」，也長年給予學校、交通事業用電優待，應回歸各部會自行編列預算，若取消上述政策性減免，台電一年電費收入可增20多億元。另外，政府要求離島、本島電價一樣，但離島供電成本較大，導致離島「10年來虧快1000億元」，期待弭平差距。

為避免台電虧損雪球越滾越大，淪為資不抵債窘境，政府已連2年出手增資台電，今年經濟部也爭取以去年歲計賸餘補貼台電逾千億元，主計總處預計月底前拍板撥補數，台電遂可根據最新預估虧損額計算電價調幅，目標是打掉今年虧損為首要任務。

經濟部預計3月上旬召開電價工作小組會議，電價費率審議會估計3月中旬後舉行。經濟部官員表示，初步定調用電成長產業調幅最高，尤其是半導體業全年用電量大，而目前工業電價一度僅約3元、成本約4元，「如果一年用100億度電，等於是補貼100億元」，顯然補貼不具正當性。

台電主管指出，服務業去年第4季用電回升，半導體等高科技業景氣也轉好，但機械、石化業等傳產景氣尚未復甦，應會維持先前電價調整邏輯，「景氣不好的少調一點」，特高壓用戶調幅估逾1成。

民生用戶方面，過去兩年電價調漲都享「凍漲」，去年設定住宅700度以下、小商店1500度以下不調整，此次擬不分級距全數調漲，但用電越高者調幅更高。

另一方面，台電觀察到用戶透過分戶方式規避高段電價，例如中南部透天每一層都裝設電表，出租房屋也有類似現象，基於公平原則，傾向330度以下跟著調漲，預估將影響1357萬戶家庭用電。雖然台電內部盼330度以下分次恢復正常電價，不過應仍是單次調整可能性高。
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電價回歸合理

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更新時間 : 2024-02-20 15:02 GMT+08:00

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