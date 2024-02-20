西敏寺鬆口返還衣索比亞文物 大英博物館壓力與日俱增

文物返還已成歐美國家不可逃避的歷史問題。英國西敏寺「原則上」同意將一塊神聖木板歸還給衣索比亞東正教會，不僅引發關於文物歸還索賠辯論，也對收藏了 11 塊相同文物的大英博物館造成巨大壓力。

衣索比亞在19世紀中遭外國侵略割地，許多珍貴文物也被掠奪。2021 年，英國曾大規模返還一批文物，然而仍有許多流落在殖民國的公有與私人博物館。

衛報報導，西敏寺中的神聖木板，是一塊發黑的木製平板，上面刻有象徵約櫃與十誡，自1868年英軍將之掠奪回英國後，就存放在位於倫敦的西敏寺中。時隔 156 年，文物似乎返鄉有望。西敏寺一位發言人表示，該寺主教與教堂管理委員會「原則上」決定，將此文物歸還給衣索比亞東正教會。

西敏寺正在考慮如何最好地達成此一目標，並與伊方教會代表持續討論中。發言人也坦承，文物返還相當複雜，可能需要一些時間。由於西敏寺直屬於英國君主（英國國教最高領袖）管轄，這意味著查爾斯三世可能必須對文物的返還表示祝福。

近年來返還殖民時期掠奪之文物的呼聲與日俱增，諸如英軍 1897 年自奈及利亞掠奪的貝寧青銅器，也在數十年的倡議下返還母國。西敏寺此舉無疑為大英博物館帶來更多的壓力。該館藏有 11 塊來自衣索比亞的平板，僅開放衣索比亞東正教神職人員參觀。

大英博物館一名發言人表示，該館館藏述說了 200 萬年來人類的文化成就，並指出該館對這些來自衣索比亞文物的長期立場，是將其借給英國境內的衣索比亞東正教教堂，讓牧師依其傳統來照料這些文物。然而衣索比亞東正教神職人員質疑此說法，並指出由於古董保險的高昂成本，外借的可能性相當小，文物應該永久返還衣索比亞，回到屬於它們的地方。

據報導，大英博物館的 Instagram 以及 YouTube、Facebook 近來也被智利民眾洗版，要求歸還復活島的摩埃像。