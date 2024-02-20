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年後腸道健康拉警報！兩三天才排便不等於便秘 醫：三種檢查方式報你知

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 11:56
腸道健康示意圖。（圖／pixabay）

腸道健康示意圖。（圖／pixabay）

年節期間滿足了口腹之慾，卻也可能造成腸胃的負擔，甚至出現便秘問題。不少人都知道要觀察自己排便狀況來確認腸道健康，但怎樣才算良好的排便習慣？其實每天都有排便並不代表就沒有便秘、而兩三天才解便一次也不代表宿便嚴重。鄭乃源醫師表示，在醫學上想判斷自己是否有便秘問題，解便型態與頻率都需要一併考量。

什麼是便秘？頻率與型態兩面向觀察很重要

鄭乃源解釋，每個人的排便頻率隨個人腸胃蠕動的速度、飲食習慣的差異而有所不同，因此並沒有一個固定的標準。舉例來說，如果你是一個每天以原型食物為主、吃大量高纖維食物者，那麼排便的頻率就可能相較一般人多；但如果你每天節食，甚至飲食不均衡，便可能排便頻率會相對較低。根據研究來看，一般來說只要你排便頻率一天不多於三次、一週不少於三次，便是可接受的排便頻率。

鄭乃源提醒，除了頻率外，其實解便型態也很重要，目前醫學上主要依據「布里托斯大便分類法」（Bristol stool scale）來判斷。布里斯托大便分類法主要將大便型態非為7個類型，其中第1型顆粒糞便，如一顆顆硬球，像兔大便與第2型堅硬的香腸狀，且外表凹凸，即是有便秘的可能。

年後腸道健康拉警報！兩三天才排便不等於便秘 醫：三種檢查方式報你知

怕便秘上身？三種檢查方式報你知

若是飲食、生活習慣造成的便秘，其實並不會對身體有太大的危害，真正需要擔心的，是因為如腸躁症、腸癌等疾病造成的便秘，抑或是因年紀大、腸胃蠕動變慢造成糞便阻塞，進一步導致缺血性腸炎的可能。但到底要怎麼判斷便秘對自己有害與否，主要還是仰賴醫師問診輔以理學或腸鏡檢查才能進一步診斷。

  • 醫師問診：藉由病史以及醫師問診判斷便秘可能是哪種狀況，並判斷客戶是否真的是便秘。
  • 理學檢查：以肛門與直腸的指診為主。
  • 腸鏡檢查：無法直接判斷是否有便秘，但針對有便秘主訴者，可了解是否有其他造成便秘的原因，例如息肉或腫瘤。

避免便秘的方法：

想要讓自己的排便順暢，最重要的還是從日常生活的型態開始改變。

  • 攝取足夠熱量：攝取的熱量會影響大腸的蠕動，因此每日攝取的熱量一定要能滿足身體的生理需求。
  • 攝取足量纖維質：纖維可分為水溶性（如木耳、秋葵）與非水溶性（葉菜類、菇類）兩種，建議民眾每日除了攝取足量纖維質，可增加水溶性纖維的攝取量。
  • 喝足足量的水：尤其剛起床時，可以喝一杯溫水，促進大腸蠕動，以利排便。
  • 早睡早起：上午腸道較為活躍，因此建議早睡早起，在腸道活躍的白天固定排便。
  • 固定排便時間：藉由吃早飯、多喝水、起床後走走路或是體外按摩等方式，增加便意，並固定排便時間。
  • 盡量不要憋住便意：排便時間不固定者，有時會因為通勤、開會等日常活動導致不能直接去洗手間解便，長期下來可能影響腸道活動，糞便即可能在腸道停留太久，並造成糞便過乾。

鄭乃源提醒，多數人評估是否有便秘的方法是依靠感受，比如解便後肚子是否舒服、是否解便困難等等，但這並不代表你真的有便秘。建議民眾若有相關困擾，除了找醫師評估外，一定要維持良好的生活型態，也建議定期進行腸鏡篩檢，「腸」道健康，才能順暢無負擔。
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生活習慣

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