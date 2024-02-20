鴻海50週年晚宴 郭台銘與蘋果高層將出席　陳文茜近日PO文感謝郭董幫助「重生」

鴻海今天(20日) 晚間將舉行50週年晚宴，創辦人郭台銘將親自出席，鴻海主要合作夥伴蘋果（Apple）高層主管代表也將現身祝賀，蘋果執行長庫克（Tim Cook）將以何種方式表達祝賀之意，外界也高度關注。

鴻海2月17日在新北市土城總部舉行新春開工儀式，董事長劉揚偉（前中）帶領主管及員工雙手合十祈福。中央社

鴻海今天晚間將舉行50週年晚宴，鴻海對於出席貴賓成員保密到家。據了解，鴻海今天晚宴貴賓採邀請制，且媒體需有邀請函並報名才能參與，鴻海創辦人郭台銘將親自出席外，董事長劉揚偉將率主要子公司和重要事業群高階主管參與。

至於鴻海主要合作夥伴蘋果是否有高層到場，鴻海對此三緘其口。據了解，蘋果將有高層主管代表現身，蘋果執行長庫克（Tim Cook）將以何種方式表達祝賀之意，外界也高度關注。

蘋果是鴻海集團重要客戶，鴻海集團長期是蘋果高階版iPhone系列主要組裝代工廠商和關鍵零配件供應商。

中央社引述法人指出，鴻海集團除了代工組裝iPhone，也打進iPad平板電腦、MacBook筆記型電腦等主要產品，鴻海也有切入Apple Watch組裝供應鏈，評估鴻海集團有5成業績來自蘋果手機和筆電等產品。

鴻海成立於1974年，以模具為根基，逐漸發展為高科技服務企業，根據鴻海官網資料，鴻海集團在電子代工服務領域（EMS）排名全球第一，市占率超過4成，範圍涵蓋消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域。全球員工總人數季節性高峰約100萬人，去年鴻海自結合併營收新台幣6兆1595.71億元，創歷年次高。

陳文茜近日PO文

感謝郭董幫助「重生」

郭董自退出總統大選後，甚少公開露面，值得一提的是，兩天前媒體人陳文茜在臉書PO文，題為:

《寫給郭台銘先生：帶著哈佛團隊及北榮陽明醫學院院長王署君，幫助我由垂危病情走向好轉穩定的恩人》

原本病情嚴重以為自己生命已經快到盡頭的陳文茜，在PO文指出，在郭董協助下，她停止使用類固醇、Cortisol 等藥物、依哈佛大學附屬醫院教授醫師囑咐，改換Hydrocortisone 已經四個多月，目前情況好轉，宛如「重生」。

陳文茜在文中寫著:

我向上天感謝您 同時許願： 我們可以一起改變這個世界

陳文茜原始PO文, 全文如下: (斜體字)

《寫給郭台銘先生：帶著哈佛團隊及北榮陽明醫學院院長王署君，幫助我由垂危病情走向好轉穩定的恩人》

當春天再次到來

我曾經以為也許這個世界上再也找不到我了。

此刻，我願意把春天想像成一個新的生命

因為你重新賦予了我重生

朝陽、落日、白雲、細雨、狂風、星辰

所有我渴望的

都不再是奢望

我以為我會為此哭泣

但您如春天，賜予我生命中的禮物

我不再需要活在虛弱疼痛無力感傷的世界

為了感謝您

我決定換一種說話的方式。

你在

彷彿就把無數個春天還給了我

我抱著一個落日

如同抱住圓滿

春天，樹木的枝葉才剛剛掉光

每一叢灌木都發出陣陣柔和的聲響

大年初一

您從遠方捎來哈佛醫院醫師我的病情逐漸穩定平安的第一個祝福

它代表明天，明年、後年⋯⋯

燕子也要飛回。

我不相信，如果不是您，這個世界還有照亮我的機會

我也不信：沒有您，我可以脫離長達五年日日的疾病灰暗

於是在這個被許多人習以為常的春天，

我摘一朶花給自己

我開始再度相信，未來我有能力做到更遠大的志向

我不再是風裡顛簸的花朵

閉上眼睛 聽著風聲

我向上天感謝您

同時許願：

我們可以一起改變這個世界

文茜敬上

——-停止類固醇、Cortisol 等藥物、依哈佛大學附屬醫院教授醫師改換Hydrocortisone 第四個月第一天