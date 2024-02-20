調整營運模式 誠品台中北屯社區店轉策展空間 、淡水英專店擴大書區

誠品生活近年除了拓展像新店裕隆城的大型店，過去3年還開了6家社區店，但卻傳出台中北屯社區店歇業轉型，林口社區店預計在2月底熄燈。對此，誠品19日證實，將持續調整社區店營運模式，而去年開幕的淡水英專店，較接近理想的商業模式，近期已擴大書區。

誠品的林口社區店與台中北屯社宅社區店於2022年開幕，但近期傳出熄燈歇業。對此，誠品表示，誠品社區創新店持續調整營運模式，台中北屯店正改裝調整為多樣化藝文策展空間，將於24日重新開幕，林口社區店2月底也調整營運，最後營業日為2月29日，未來將由鄰近的誠品生活林口三井店持續提供服務；而淡水英專店購書顧客達到近7成，超乎預期，近期已改裝擴大書區。

誠品近年展店策略「大小並進」，除了占地1.9萬坪的誠品新店裕隆城已於2023年9月28日開幕，今年將陸續開幕台中480誠品、台南碳佐麻里店等大型旗艦店，而規模僅百坪的社區型也同步擴展。

在社區店的布局方面，誠品於2021年10月插旗內湖運動中心旁，開出首家社區創新店，成為「螞蟻雄兵，深入全台」計畫的第一步；隔年夏季則接連開出板橋、林口店，秋季則落腳台中北屯社會住宅，開出中台灣首家社區店，也是唯一一間北部以外的社區店據點；2023年則挺進萬華社會住宅以及淡水英專路夜市。

中央社報導，誠品董事長吳旻潔2021年曾喊話，3年內要開百家社區店，讓百坪大小的誠品深入全台；但因本土疫情爆發，衝擊國內零售業，誠品過去3年僅開了6家社區店，今年一口氣關閉2家據點，還剩台北3家、新北1家社區店。

報導引述業界人士分析，許多大型零售集團都看見社區經濟，開出社區小店，但必須在既有的商業模式上轉型，誠品的社區店目前還在測試與實驗的階段，營業選點和內容組成仍必須調整，關閉體質不良據點應正向看待；而現有成功的據點，將是未來複製展店的參考模式，可確定的是，誠品「螞蟻雄兵」的步調會放緩，但拓展社區店的方向不會變。

誠品指出，誠品有一部分的客源來自觀光客，例如松菸店、西門店占比可到3至4成，因此這些店的圖書選品會傾向流行面向；而社區店選品除了要精算圖書、餐飲、雜貨的比例，更必須因地制宜。舉例而言，在誠品內湖瑞光店周邊多是辦公大樓，因此自我進修、商業知識方面的書籍就會多做陳列；而淡水店貼近大學商圈，在地只有傳統書局，因此書籍類商品就特別暢銷。

他進一步指出，經過先前的測試後，去年開出的萬華、淡水社區店，較接近理想的商業模式，未來希望在台灣北部的每個行政區域至少都能有一家社區店進駐；目前也有許多社區、公部門主動向誠品提出合作邀約，誠品積極評估中。