【中國海警登檢台船】陳建仁籲兩岸理性對等合作 維護金廈海域安全　邱國正憂兩岸擦槍走火

中國海警宣布廈金海域常態化巡查，昨(19日) 並發生強制登船臨檢等情事，引發高度關注。行政院長陳建仁今天(20日)表示，希望兩岸以理性、對等，且互相合作的方式，維護金廈海域安全，也讓兩岸人民能夠更健康有序交流。

針對金門金廈遊輪昨天遭中國海警強制登檢，海委會主委管碧玲今天表示，這是傷害人民感情、製造恐慌，令人遺憾，將教育台灣船舶，如果對方有登檢要求時不必停留，並立即通知海委會馳援。

國防部長邱國正今天(20日)表示，這部分由海巡署處理，為避免戰爭及升高衝突，國軍不會主動介入。邱國正也坦言，國防部很擔憂兩岸擦槍走火。

立法院新會期今天開議，邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。

中國一艘快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死。中國國台辦17日稱廈金海域傳統漁場作業不存在「禁止、限制水域」。中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動。金門「金廈遊輪」19日下午更遭中國海警強制登船臨檢。

陳建仁於會前回應媒體相關提問時指出，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，對於金廈之間的海域，本來就有相關海域規範，台灣都在禁止、限制水域中進行相關安全防護，使漁民能得到很好的保護，這事情大家都有共識，且國防部早在1992年就已劃定禁止、限制水域，雙方也按照這樣的區域進行相關執法作為。

陳建仁指出，政府會持續維護海域安全及漁民權益，呼籲雙方對於非法漁船、船舶進入到這些海域，雙方的海警應加以禁止。

對於中國快艇越界闖入金門海域，拒檢蛇行翻覆釀2死一案，陳建仁表示，發生意外時已盡最大努力予以搶救，陸委會也請海基會聯繫與協調家屬，希望這事情得到妥善解決，現在檢調還在調查。

陳建仁強調，希望兩岸間應該以理性、對等，且互相合作的方式，維護金廈海域安全，也讓兩岸人民能夠更健康有序地交流。

海委會主委管碧玲:中國海警登檢

傷害人民感情、製造人民恐慌

海委會主委管碧玲會前受訪時表示，金廈遊輪是一艘2小時的觀光船，在海上瞭望金門地區海域，在中國也常有這種航程的船，完全沒有違法疑慮，如果是中方的船越界到台灣海域，海委會知道它是沒有違法疑慮、誤入的船，只會廣播請它離開。

管碧玲說，中國海警登檢這艘船，傷害人民感情、製造人民恐慌，且不符合人民利益。昨天(19日) 金廈遊輪位置是比較偏陸方，距離中國碼頭1.9海里、距離烏沙角12.8海里，但基於海峽和平、兩岸善意，對於登檢行為表示遺憾。

管碧玲表示，台灣的船舶被登檢的SOP非常清楚，即使在任何海域遭強力驅離，只要漁船通知海委會，都會過去馳援；海巡署的船會到對方的船跟台灣的船中間，希望不要被對方登檢，並會教育台灣的船舶，如果對方有登檢要求時不必停留，並立即通知海委會。

管碧玲說，以這次事件來看，是海巡署從雷情發現後趕快過去的，只要在雷達、瞭望、守望系統裡發現，即使船舶沒有通知都會去馳援。她也強調這不是在「嗆聲」，而是要保護所有海上的人民，不管是哪國的人民。

另外，中國一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死，另有2人生還；媒體詢問是否會公布影片，管碧玲指出，希望接受調查、以昭公信，以調查結果為準。

管碧玲說，事件在短短5分鐘內發生，從海上發現這艘船、廣播，到對方開始迅速蛇行，發現是屬於要加強查緝的船舶時有一定程序，程序過程中2艘都是小船，高度搖晃情況下，當時沒有全船的監控錄影設備，這案最大困難在於事證分散。

管碧玲表示，直到2次複訊結束、檢察官勘驗也完成，她相信海巡署人員所說、行政調查也是如此，但必須大公無私，由檢察官還原真相，對家屬、亡者比較公平。

至於獲救的2人何時遣返中國，管碧玲說，希望能盡快遣返，檢察官已完成兩2次複訊也同意讓他們回去；昨天讓2人換上新衣服、也去祭拜亡者，都受到很好的照顧。

邱國正: 為避免戰爭及升高衝突

國軍不會主動介入

針對金門「金廈遊輪」19日遭中國海警強制登船臨檢，國防部長邱國正今天(20日)表示，這部分由海巡署處理，為避免戰爭及升高衝突，國軍不會主動介入。邱國正也坦言，國防部很擔憂兩岸擦槍走火。

中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢，海巡署立即派遣線上10039艇趕抵現場，與「金」輪通聯掌握狀況，一路伴航「金廈郵輪」返金門水頭港。

立法院今天（20日) 邀請行政院長陳建仁率領行政團隊進行施政報告並備質詢。針對中國海警強制登檢金廈遊輪，邱國正在列席前受訪表示，這部分由海巡署處理，國防部是行政團隊的一員，但為了避免戰爭，國軍不會主動介入。

邱國正指出，國軍一旦介入，可能會升高衝突，這不是所有人樂見的，希望可以平和地把問題處理好。身為軍人應該要避免戰爭，而避戰的方法很多，主要就是不升高衝突。

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對於共軍在春節期間發動聯合戰備警巡，兩岸情勢是否升高，邱國正表示，沒有升高，而是一種新常態，國防部會去尋蛛絲馬跡去應對，這也會變成一個常態。

媒體詢問，是否擔心兩岸擦槍走火。邱國正說，國防部一定很擔憂，如果國防部都不擔憂的話，全民就要擔憂了。