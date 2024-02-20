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普丁宿敵納瓦尼莫名死於獄中 川普首度置評不罵普丁反罵法官

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/20 09:29
2024年2月17日，前美國總統川普在密西根州造勢。（圖／路透社Rebecca Cook）

2024年2月17日，前美國總統川普在密西根州造勢。（圖／路透社Rebecca Cook）

俄國總統普丁的頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny）上週在獄中莫名驟逝，舉世譁然，外界關注與普丁交好的川普（Donald Trump）會如何回應，經過數日他終於打破沉默，但其評論卻將此事拿來與官司纏身的自己相比，令人摸不著頭緒，也毫無一絲對普丁的批評。

路透社NBC 報導，川普在社群媒體 Truth Social 上說道，「納瓦尼之猝逝讓我更意識到我們國家正發生的事。這是個緩慢的進程，狡詐的左翼政治人物、檢察官、法官正引領我們走向毀滅。開放邊界、選舉舞弊、極其不公的法庭審判正摧毀美國。我們是一個正在衰亡的國家，衰敗的國家！2024 讓美國再次偉大！」

依舊是他擅長的煽動性言論，但卻令人丈二金剛摸不著頭腦，不清楚這與納瓦尼之死有何相關。可以確定的是，川普才「又」在一場民事訴訟中敗訴，他與兒子、他的公司、商業夥伴，必須再賠償 3.5 億美元。這還只是他所面臨的一連串刑事、民事訴訟之一。

仍未放棄與川普角逐共和黨總統候選人提名的海莉（Nikki Haley），在 X 平台批，川普好歹可以譴責普丁的謀害行徑、讚許納瓦尼的勇氣。但他沒有。他甚至貶斥美國，將美國與俄國相提並論。

納瓦尼 2020 年 8 月遭「內褲下毒」事件，發生在川普的第一任期。他當時曾稱此事是一「悲劇」、「太可怕」、「不該發生」。同年 9 月被問及此事時，他先稱目前尚無證據，「但我會注意一下」。兩周後再被問到誰應對此事負責時，他遂直接避而不談，「這事之後再說。」

普丁宿敵納瓦尼莫名死於獄中 川普首度置評不罵普丁反罵法官
2024年2月19日，俄國反對黨領袖納瓦尼猝死後，羅馬悼念活動。（圖／路透社Yara Nardi）
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