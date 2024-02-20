中國海警強制登檢金廈遊輪 海巡伴航返金門水頭港　旅客受驚嚇 航港局: 不符國際慣例

更新時間: 2024-02-20 10:21

金門「金廈遊輪」昨(19日) 下午遭中國海警強制登船臨檢，不少乘客受到驚嚇。交通部航港局表示，此舉不符合國際慣例，若船隻再度遇到類似情形，應拒絕登檢，並通報海巡協助。

金門「金廈遊輪」遭中國海警強制登船臨檢，海巡署趕抵現場後，與「金」輪通聯掌握狀況，並一路伴航「金」輪返回水頭港。

航港局晚間表示，一般登船檢查都是在港口，也就是說，中國海警登檢並不符合國際慣例。

航港局指出，會請海巡署加強巡檢外，也呼籲船隻若再度遭到中國海警要求登檢，應拒絕並通報海巡協助，且不要停船，儘快返航。

中央社報導，金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢，讓不少乘客受到驚嚇；海巡署派遣線上10039艇趕抵現場，與「金」輪通聯掌握狀況，一路伴航「金」輪返金門水頭港。

(取自微博)

「金廈遊輪」上多名遊客突然看到不明人士上船，發現是中國海警後，都感到驚嚇，還有人擔心因此回不了台灣，直呼「太可怕了！」

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海洋委員會海巡署晚間發布說明稿指出，19日下午4時47分，海巡署第十二巡防區雷達及紅外線熱影像系統發現2艘海警船於大金門烏沙角西北方2.8浬，併靠登檢國籍「金廈遊輪」，隨即派遣線上10039艇前往應處。

海巡署指出，中方計有6名海警人員登船，於船艙查驗「金」輪航行計畫、船舶證書、船長及船員證照與船長簽名後，於下午5時19分離船。

經查「金廈遊輪」於下午3時33分搭載台灣籍11名船員及23名乘客自金門水頭出港，繞行金門海域導覽，因烏沙角外多淺灘，故在航行中偏向中國地區。

海巡署10039艇於下午5時33分趕抵現場後，即與「金廈遊輪」通聯掌握狀況，並一路伴航「金廈遊輪」返回水頭港。

海巡署表示，「金廈遊輪」屬金門當地海上觀光船，中方亦有類似觀光船至金門外海導覽，海巡署艦艇本於善意，「對此無故意違法、誤入我方水域船舶」，均以廣播驅離，從未登檢。

海巡署呼籲中方秉持和平、理性，共同維護金廈海域安寧，同時提醒國人，從事海上相關活動時，避免靠近中國一側水域，以維安全。

中國快艇翻覆釀2死

死者家屬預計20日上午抵金門

中國快艇翻覆事件釀2死，死者家屬預計今天(20日) 上午10時許抵達金門，海巡署等單位將有專人陪同協助入境，由金門海印寺協助治喪，預計停留2天處理後事。

據了解，6名死者家屬由3名福建省泉州市紅十字會人員、1名律師陪同，一行10人趕赴金門，預計停留2天，20日上午10時許抵達後，前往金門殯葬管理所相驗，再到復國墩碼頭引魂後，回到金門殯葬管理所進行法會及祭拜，下午火化遺體；明天(21日) 上午遺骨入殮後，預計9時離境。

海巡署、財團法人海峽交流基金會（海基會）等皆派專員全程協助入境手續、住宿、交通及撫慰等規劃，協調金門海印寺協助治喪，設置靈堂牌位等提供家屬實際幫助，金門縣府、議會及紅十字會也密切合作，全力協助家屬治喪。

中國一艘快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死，另有2人生還。