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太神啦！奇美博物館引進重量級大師真跡　英國國家藝廊200年首度台灣展出

該展為目前台灣博物館西洋繪畫展覽天花板

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/19 20:53
英國國家藝廊是世界最偉大美術館之一。(圖片版權：英國國家藝廊)

英國國家藝廊是世界最偉大美術館之一。(圖片版權：英國國家藝廊)

從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（Masterpieces from the National Gallery, London）去年於上海、首爾、香港等地巡迴造成轟動，在上海吸引逾40萬人參觀，極高的討論度被譽為是前所未有的重量級展覽，位於台南的奇美博物館將於五月引進該展，旅客可和拉斐爾、林布蘭、梵谷等50位大師真跡面對面，此為英國國家藝廊200年首度來台。

知名度享譽全球的英國國家藝廊，公認為世界最偉大的美術館之一，館內收藏13世紀至20世紀逾2,300幅藝術名畫，此次特別精選52件大師之作，包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等，每一位都在西洋藝術史上占有舉足輕重的地位，透過大師所代表的不同時代與流派，引領民眾從文藝復興到印象派，認識西洋繪畫史超過400年的精華概貌。

太神啦！奇美博物館引進重量級大師真跡　英國國家藝廊200年首度台灣展出
克勞德．莫內作品〈鳶尾花〉，約1914-1917年創作。(圖片版權：英國國家藝廊)

奇美博物館與英國國家藝廊多次接洽討論，克服重重難關後，終於成功合作，奇美也成為英國國家藝廊指定的台灣唯一合作館所，台南為本次國際巡迴展的最終站，結束台南之旅後隨即返回倫敦，參與英國國家藝廊200週年的盛大慶典。

展覽將於5月2日至9月1日登場，全票550元、優惠票450元，限量預購活動將於3月1日起開賣；博物館將在開展前一天（5/1）舉辦「VIP開幕預覽會」，邀請英國國家藝廊代表等貴賓出席盛會，同時開放100位民眾共襄盛舉，現場將由奇美展覽團隊親自導覽，並提供迎賓精緻小點、獨家限定禮品等。售價1,500元、限量100張。

太神啦！奇美博物館引進重量級大師真跡　英國國家藝廊200年首度台灣展出
林布蘭作品〈六十三歲自畫像〉，1669年創作。(圖片版權：英國國家藝廊)
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更新時間 : 2024-02-19 23:35 GMT+08:00

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