台北國際書展開箱！電音王國荷蘭成主題國和米飛兔開趴　數位主題館竟然一本書都沒有！

2024台北國際書展聚集509家來自34國的出版社參展，今（19）日預展搶先開箱各大主題館，主題國荷蘭展館由MVRDV荷蘭設計團隊打造，其為操刀台北CITY ONE雙子星大樓、台南河樂廣場等建案團隊。

MVRDV以回收材料打造三個相鄰的圓型場館代表「1624年」、「多樣性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」三大議題，呈現荷蘭的過去、現在和未來，同時反思兩國 400 年的關係，聚焦共融、永續、殖民化等主題書籍，展出17世紀荷蘭戰船菲士蘭號船模型、複製珍本古地圖、古籍等歷史文件。

展館設計呼應永續主題，主結構由帆布包裹鷹架組成可回收再利用，帆布上印有荷蘭經典景觀包含大海、圩田和沙丘，試圖在城市鬧區帶來一絲寧靜感，展場中心最大的圓圈呈現當代荷蘭文學，並設有研討會、演講及童書閱讀等空間，還有2米高的米飛兔坐陣，甚至可以和米飛兔一起吃荷蘭鬆餅。



荷蘭展主題館。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

此外，12位著名的荷蘭當代作家、兒童作家、插畫家將會來台，包含雨果獎奇幻獎得主湯瑪斯.歐德.赫維特(Thomas Olde Heuvelt)、伊爾賈.倫納德.菲輔 (Ilja Leonard Pfeijffer) 和極具影響力的當代思想家馬可西姆.費卜瓦利(Maxim Februari)；週五晚上將由Monica Electronica帶來電音之夜。

數位主題館不展書！由貝殼放大執行長林大涵策展，攜手當若科技藝術團隊結合經典獨立遊戲《文字遊戲》的世界觀，以「文字遊戲：未來森林」為主題打造互動式數位閱讀冒險，這裡展出的書是由使用者透過AI自行生成，透過AI即時生成技術分析個性、找尋夥伴、克服難關，最終建立屬於自己的專屬冒險之書。

「台灣漫畫館」由文策院以星際飛船概念策展，帶來超過30部人氣台灣漫畫參展；公民書區「獨立出版聯盟」、NGO團體「讀力公民行動」直接把旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車搬進書展；「人權館」展示歷屆繪本工作坊的豐碩成果與人權繪本的孵育過程並將舉辦系列講座。



兒童主題館。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

兒童主題館以「船說」命名，有艘大船即將航向閱讀海洋揭開神秘面紗，現場復刻中世紀碼頭場景，在海運木箱與麻布袋的場域中，感受閱讀樂趣。走進船艙內，就可以聽到國台客3聲道3位Podcasters帶來6個關於海和冒險的故事。在模擬船長室的錄音間，孩子們化身出海冒險的船長，體驗錄製繪本故事，搭配船艙空間的文字介紹，以話筒接聽不同時代、如臨現場的冒險故事。

台北國際書展將於明（20）日至25日在台北世貿中心一館舉行，購票請前往官網查詢。