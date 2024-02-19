南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日

最備受喜愛的大貓熊之一「福寶」回中國的確切日程已定，在南韓愛寶樂園最後一天的上班日為3月3日，愛寶樂園也準備了許多特別活動，讓粉絲向福寶留下祝福的話。

南韓愛寶樂園今（19）日表示，根據動物航空運送前的簡易程序，福寶將「上班」至3月3日，而3月1日至3日福寶將會上「全天班」，只要在大貓熊世界的營運時間內，都可看見福寶，另外也正在考慮於3日進行YouTube直播，讓全世界的粉絲都可參與福寶在愛寶樂園的最後一天。

韓聯社報導，福寶可能將在3月4日進入仁川國際機場的檢疫區，並在一個月後飛往中國四川省成都，根據消息人士透露，目前正以在4月3日回中國為目標進行事前檢疫程序，預計在3月4日左右進入檢疫場。

消息人士表示，福寶將被送往位於四川的「臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地」，並進行一段時間的環境適應訓練，預計會在回中國約一個月後重新亮相。

為了替福寶送行，以福寶爺爺聞名的飼育員姜哲遠和宋永寬（音譯）先是重新製作了福寶小時候喜歡的竹製玩具，並準備了吊床和長椅等禮物，愛寶樂園也準備了多項特別活動，計畫製作福寶特別節目，為粉絲送上珍貴的回憶。

福寶在2020年7月20日出生於南韓愛寶樂園，根據「瀕危野生動植物種國際貿易公約」，中國向他國租賃的大貓熊所生的小孩，必須在滿4歲之前送回中國，以利繁衍下一代。