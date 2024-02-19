日股開年創紀錄　富邦日本上車要趁早

金龍年日圓跌破150，新台幣兌日圓來到30年最甜價位， 不只換匯嘗甜頭，今年以來日股漲逾15%，可說是亞洲最強、 更勝美股，富邦日本ETF(00645)經理人謝恩雅指出， 在日圓貶值助燃下，日股已走出失落30年，漲升至34年來新高， 距離過去日本經濟泡沫前繁榮盛況已不遠，建議投資人不妨以日本E TF進行日股布局，如富邦日本ETF(00645)，尤其該ET F採匯率避險，可降低匯率波動風險。

2023年日股漲幅近3成，是全球股市表現最佳， 今年更是延續漲勢，相比中國股市欲振乏力， 逃離中國的投資者則持續進軍日本，幫助日股走出失落30年、升至 34年來新高，目前兩地市值不斷拉近， 日本或有望今年重新奪回全球第二大股市地位，以個別證交所來看， 東京證交所已在今年初擠下上海證交所，重回亞洲第一。

謝恩雅表示，美股近期除了受降息預期拉抬外， 大型科技股穩定財報表現更是主因，接連推升股市創高， 接連帶動日本晶片相關股票翻騰，穩定投資人信心， 吸引外資持續流入日本股市，今年以來5周內超過4,000億日圓 資金流入日股ETF，成為日股上揚主要動能，指數表現創下34年 以來新高。

除了美股帶領外，日本貨幣政策動態也是市場關注焦點， 稍早日本央行副總裁內田真一發表言論表示， 即便未來不確定性仍高，惟2%通膨目標實現機率逐漸升高， 未來日本即便解除負利率，仍將維持寬鬆的金融環境， 此言論一出成為日股創紀錄表現一大靠山。

謝恩雅進一步指出，這次日股上漲由日圓貶值所帶動， 若無匯率避險會使報酬大幅縮水。以日本東証TOPIX指數為例， 觀察2020年6月以來走勢，若採匯率避險， 指數走勢表現明顯優於無匯率避險。此外， 巴菲特與外資在進行日股投資時，都會採用匯率避險策略。 一般若採複委託方式投資日股，並無匯率避險機制，甚至投資當地E TF也無匯率避險，對於用新台幣購買日本基金的投資人， 建議要挑選具有匯率避險的日股基金，較不易受到匯率所影響， 如富邦日本ETF(00645)。

謝恩雅建議，對於想投資日本的小資族來說，投資ETF的好處就是 交易成本低，加上ETF是一籃子選股， 也能達到分散投資風險的好處；此外，近期日股漲多， 想進場卻又擔心短線回檔，亦可運用定時定額的投資策略， 以買黑不買紅的方式投資日股，想投資日股不用再等， 即刻上車富邦日本(00645)。

新台幣對日圓匯率、日本東証指數走勢圖(有匯率避險vs.無匯率 避險)

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：202 0.06~2024.2.16

註：以上指數資料僅為歷史資料模擬之結果，僅供參考， 不代表實際報酬率及未來走勢，亦非本基金走勢及未來績效保證， 且指數未經管理，因此報酬未反映基金管理之相關費用與支出。