2024台灣燈會中華電信伴您賞燈　歡喜迎接金龍年

為歡喜迎接金龍年，2024台灣燈會主燈「龍來台灣」將於2月2 4日元宵節當晚在臺南高鐵燈區正式點燈， 中華電信更已連續26年贊助「台灣燈會」主燈， 為迎接千萬人次賞燈人潮， 中華電信除針對高鐵燈區與安平燈區佈建超過60座以上最新型4G /5G高效能基地台， 更運用最新式的積木式工法讓行動基地台融入燈會場景之中， 此外中華電信也運用AI大數據分析預估網路訊務熱區， 並率先導入5G 2CA + 4G 4CA新技術，提供倍數以上的行動訊務處理能力， 以滿足尖峰時刻現場人潮使用行動上網的數據流量需求， 確保中華用戶享受最順暢及高品質的行動通信網路，透過FB、 LINE及IG等社群通訊軟體打卡直播燈會活動， 與親朋好友互相傳遞新春祝福；另外無法親臨開幕現場的民眾， 也可透過中華電信MOD、Hami Video同步全程高畫質欣賞台灣燈會點燈活動，千萬不要錯過。

除台灣燈會外，全台各地燈會也皆陸續登場， 中華電信動員超過上千人次工程人員，活動前針對台北燈節、 新北燈會、桃園燈會、宜蘭冬山舊河港燈節、花蓮太平洋燈會、 平溪天燈節、中台灣元宵燈會、南投燈會、苗栗〔錯誤字元無法儲存〕龍、月津港燈節、 鹽水蜂炮、鹿耳門國際高空煙火秀、高雄冬日遊樂園、 佛光山平安燈法會、 屏東燈節及台東元宵節等熱門燈會景點超過500座4G/5G高效 能基地台進行容量擴充， 並於燈會期間派員24小時全程監控訊務運作， 讓民眾出遊賞燈期間， 享有中華電信全天候且不間斷的行動網路優質服務！