臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超599.91億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2024/2/15~2024/2/16）外資在集中市場總買進金額為3,731.38億元，總賣出金額為3,131.47億元，買超為599.91億元，另統計自2024年年初至2月16日止，外資總買進金額為2兆8,399.57億元，總賣出金額為2兆7,506.52億元，累計買超為893.05億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為24兆8,036.59億元新台幣，占全體上市股票市值的41.97%，較2月5日的23兆8,286.96億元新台幣，增加9,749.63億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進132,245千股，賣出96,885千股，買超35,360千股。

第二名：群創：買進90,852千股，賣出62,182千股，買超28,670千股。

第三名：英業達：買進65,408千股，賣出47,322千股，買超18,086千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進18,980千股，賣出43,306千股，賣超24,326千股。

第二名：中信金：買進27,244千股，賣出42,341千股，賣超15,097千股。

第三名：長榮：買進15,267千股，賣出29,183千股，賣超13,916千股。