新北校園通APP攜手悠遊付　繳學雜費最高6％回饋 加碼抽iPhone15

新北市教育局為提升行政及校園管理效能， 打造親師生適宜的學習園地，「新北校園通APP」持續精進改版， 更新優化功能，目前下載人次已超過60萬，特別於學雜費繳納的開 學季，體貼家長們減輕繳費負擔，2月26日起攜手悠遊付，繳納學 雜費最高6%回饋活動，另外再加碼抽iPhone15， 讓新北的家長們繳納學雜費時，便利省時外還能享優惠！

開學季來臨，在家長們開始準備繳孩子學雜費的時刻，教育局攜手悠 遊卡公司，於2月26日至3月31日活動期間， 家長只需打開新北校園通APP於首頁點選「學費Pay」選擇「 悠遊付」即可自動跳轉至悠遊付APP，於首頁點選「生活繳費」 並選擇「學雜費」，掃描條碼或輸入繳費單號， 就可使用悠遊付錢包、銀行帳戶或綁定玉山或台新信用卡付款，即享 有活動回饋及抽獎機會！每筆消費享2%悠遊付回饋金， 每個用戶回饋上限100元；凡以悠遊付繳納新北市學雜費再加碼抽 iPhone15共10名，繳一筆學雜費就可參與抽獎活動！

另外，活動期間內若同一悠遊付帳戶繳納學雜費累計滿8,000元 以上，並以悠遊付消費扣款滿2,000元，即贈500元現金回饋 券（限量1,000名、每帳戶限贈1次），等同最高6%回饋， 讓新北市的家長們享好康！

教育局表示，「新北校園通APP」 是全國唯一獲雲端物聯網創新應用獎的教育類APP， 績效有目共睹，教育現場的數位工具越來越多人使用， 每年可以節省紙張列印高達200萬張，經濟效益達千萬，歡迎新北 市學校的家長們多加使用；另外自去(112)年3月推出的揪i點 功能，舉凡繳費、閱讀教育放送臺、電子聯絡簿、書籍借閱、 填寫問卷及了解健康狀況等，都可以累積點數， 推出後受到熱烈回響，目前已累積高達3,100萬點。

使用「新北校園通APP」繳納學雜費好處多多， 不用帶著繳費單跑超商，輕鬆在家動動手指即可完成，多種繳費方式 供選擇，除今年加碼回饋的悠遊付外，更有Line Pay Money、台灣Pay、街口支付、信用卡、QRcode網銀轉 帳、產生超商繳費條碼，以及紙本繳費單下載等8種繳費方式， 所有繳費紀錄也都留存在「新北校園通APP」中， 供家長隨時下載，落實數位繳費節能減碳，便利又環保，家長們千萬 不要錯過！