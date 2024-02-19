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桃園八德轉運站19日正式啟用首日塞爆　交通局允調整改善

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/19 17:47
桃園八德轉運站(圖)19日啟用，但周邊交通在上班尖峰時段壅塞引發通勤族抱怨，市政府交通局表示，已調整轉運站周邊號誌時制，提高車輛紓解率，降...

桃園八德轉運站(圖)19日啟用，但周邊交通在上班尖峰時段壅塞引發通勤族抱怨，市政府交通局表示，已調整轉運站周邊號誌時制，提高車輛紓解率，降...

桃園八德轉運站今天(19日)正式啟用，但首日周邊交通壅塞引發通勤族抱怨，桃園市政府交通局表示，已調整轉運站周邊號誌時制，並研議路線改停靠轉運站外臨停接送區下車轉乘等方式改善。

八德轉運站站體設計為2層樓建物，基地面積為1250坪。

桃園八德轉運站19日正式啟用首日塞爆　交通局允調整改善

桃園市政府在八德區和強路與和平路口、距離大湳交流道約400公尺處規劃桃園八德轉運站，強化地方大眾運輸服務，19日起正式營運。（桃市府提供）中央社2月17日照片

為改善桃園八德地區交通壅塞問題，交通局在八德區和強路與和平路口，距離大湳交流道約400公尺處規劃「桃園八德轉運站」，定位為市區客運及國道客運轉乘的轉運站，將公共運輸系統採功能性區分，由市區公車負責地區性交通、國道客運負擔長途運輸，期望在捷運三鶯線延伸八德段(如下圖)尚未完成前，先行提供八德地區完整便捷的大眾運輸服務場站。

桃園八德轉運站19日正式啟用首日塞爆　交通局允調整改善

(圖/桃園市政府捷運工程局)

桃園八德轉運站19日正式啟用首日塞爆　交通局允調整改善(圖/桃園市政府捷運工程局)

在地通勤族表示，在轉運站啟用前就擔心原本擁擠的和強路恐怕更塞，今天啟用果然「塞爆了」。附近居民指出，為解決塞車問題所蓋的轉運站反而造成交通壅塞，更認為周邊紅綠燈秒差設定太久導致車流無法紓解，在狀況未改善前只能改走其他道路。

中央社19日引述民進黨籍市議員許家睿說，轉運站啟用首日交通打結，除號誌調整及設置供大客車左轉的偏心左轉道外，市府為配合國道客運營運，第一階段取消4個站點，4個站點乘客加上原本就要到轉運站搭車的民眾都必須集中到轉運站轉乘，也造成轉運站及交流道周遭車流量增加，建議市府協調客運業者儘快補足司機，並減少私人運具進入轉運站周遭。

針對交通壅塞問題，桃園市政府交通局19日下午表示，經尖峰時段派員現場勘查轉運站及周邊道路運作情形，提出調整八德轉運站出入口號誌時制計畫，提高車輛紓解率，降低壅塞回堵情形，同時研議路線改停靠轉運站外臨停接送區下車轉乘等改善策略。

交通局觀察首日轉運站輸運狀況後指出，尖峰時段進駐八德轉運站相關路線車輛到轉運站後，民眾下車即可轉乘往永寧捷運站路線無須等候，相較於轉運站啟用前節省尖峰時段通勤等車時間約10至30分鐘，再配合檢討調整，相信八德轉運站可為地方帶來交通便利。

桃園八德轉運站17日已舉行啟用典禮，19日正式營運。桃園市交通局17日說，客運路線將分3階段調整，期望在捷運三鶯線延伸八德段尚未完成前，提供八德地區更完整便捷的大眾運輸服務。

桃園市政府交通局為改善八德地區交通壅塞問題，在和強路與和平路口、距離大湳交流道約400公尺處規劃桃園八德轉運站，17日舉行啟用典禮。

桃園市長張善政出席典禮時表示，八德轉運站定位為市區客運及國道客運轉乘的轉運站，由市區公車負責地區性交通，國道客運負擔長途運輸，除引進既有的713、715、716及中壢區行經八德區之717等路線外，未來也會持續爭取1962、1968、9009等國道客運路線進駐。

張善政也說，未來的捷運三鶯線延伸至八德段，路線自鶯桃福德站至大湳站，同時，捷運三鶯線也將與捷運綠線G04站共構，八德地區往返雙北及桃園其他地區的交通將會更加便利。

桃園市政府交通局表示，客運路線將分3階段調整:

第1階段是往永寧捷運站路線增加停靠八德轉運站、增開「八德轉運站到永寧捷運站」直達路線、增加「東勇街-八德轉運站-和平路」循環線。

第2階段，往永寧捷運站的市區客運路線分拆市區段（市區-八德轉運站）和國道段（八德轉運站-永寧捷運站）；國道段公車採間距發車模式（滿載即發車），並加密路線班次。

第3階段是國道客運路線進駐，以及增闢市區客運路線。
桃園
八德轉運站
啟用
交通

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