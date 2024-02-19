工資全遭私吞　北韓外派勞工罷工佔領工廠　管理層遭毆打致死　

有消息指出，因北韓拖欠工資問題，引起外派至中國的2千名北韓工人不滿，集體發動示威抗議，不僅罷工佔領工廠，還將當時的監視人員扣押為人質，並將管理階層代表毆打致死。

日本讀賣新聞報導，北韓所派遣的2千多名工人，於上個月11日占領了中國東北部吉林省的一處醫療製造、水產品加工工廠，他們因當局長期拖欠工資而不滿，因此將北韓派遣的管理職代表和監視人員扣為人質，表示罷工將持續到拿到工資為止，但在同月14日，原被扣押為人質的管理職代表就被工人毆打致死。

報導指出，這是北韓的外派勞工首次發起的大規模示威行動，反映出北韓年輕人不接受被視為奴隸的意志。

而事情發生的導火線，是因回到北韓的外派勞工，發現自己的工資沒有入帳。

據悉，北韓的派遣公司每個月向中國公司收取約2500～2800元人民幣（約新台幣1.1萬～1.2萬元），扣除住宿和餐費和仲介費等費用後，勞動者一般來說可賺取700～1000元人民幣（約新台幣3千～4千元）。

然而，引起勞動者暴動的派遣公司，卻自北韓因新冠肺炎大流行而關閉國境的2020年以後，以「戰爭準備資金」的名義，將這些勞動者的工資全部私吞，金額據說高達數百萬美元，除了上繳給北韓領導層外，部分也遭公司幹部獨吞。

罷工事件爆發後，北韓當局一面將拖欠的薪資返還以安撫勞工，一面鎖定了主導暴動的200人，並將一半左右遣返回國，有消息人士表示，這些被遣返的勞動者可能將被送往政治犯收容所接受嚴懲。

報導指出，北韓外派勞工有違聯合國安理會制裁，但因新冠肺炎大流行時北韓嚴格封鎖國境，中國、俄羅斯、中東、非洲等地仍留下9萬名北韓勞工。