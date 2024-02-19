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第二型氣喘治療新曙光 可顯著改善肺功能！健保2月起擴大給付生物製劑

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/19 16:06
氣喘示意圖。（圖／路透社Alamy）

氣喘示意圖。（圖／路透社Alamy）

氣喘邁入精準治療，健保署2月1日宣布擴大健保給付，針對12歲以上嗜伊紅性白血球型的嚴重氣喘患者，新增了可同時抑制氣喘主要細胞激素的生物製劑，可顯著降低氣喘惡化、改善肺功能，還可改善呼吸道共病如慢性鼻竇炎合併鼻息肉，可望為嚴重氣喘患者帶來更全面的疾病控制效益。

一位深受氣喘所苦的女性同時具有慢性鼻竇炎合併鼻息肉的問題，即使使用高劑量吸入型類固醇與其他附加藥物，甚至是口服類固醇，氣喘與鼻息肉疾病的相關症狀仍舊無法獲得控制，連耳鼻喉科醫師都不敢幫她動刀。病患後來決定自費使用針對第二型氣喘的生物製劑，目前使用已達3年時間，不僅氣喘獲得控制，其他包括慢性鼻竇炎、鼻息肉的症狀同時獲得改善，持續監測肺功能也有顯著進步。

嚴重型氣喘患者發作頻率高且症狀嚴重 部分患者長期服用口服類固醇 副作用風險增

台灣氣喘盛行率一直居高不下，若以年齡區分，幼兒與青少年盛行率約為15%，成人盛行率則為10%；其中嚴重型氣喘患者占所有氣喘人數的5至10%之間，嚴重型氣喘患者比一般氣喘更頻繁發作、發作症狀也更為嚴重，使肺功能快速下降，進而影響患者睡眠障礙、焦慮憂鬱等問題。

林口長庚醫院胸腔內科系呼吸道疾病科主任張博瑞醫師說明，此類患者即使用高劑量吸入性類固醇、長效吸入型乙二型交感神經刺激劑、長效型抗膽鹼劑，仍有高達3成左右症狀無法獲得控制或仍經歷急性惡化，部分患者需要長期使用口服類固醇，但卻得面對增加肥胖、骨鬆、糖尿病等副作用風險。

第二型氣喘最棘手占嚴重型氣喘患者超過5成

張博瑞表示，藉由分子醫學針對免疫發炎機轉進行分析，可將氣喘分為由第二型發炎(type 2 inflammation) 主導的第二型氣喘 (type 2 asthma)，及非第二型氣喘 (non-type 2 asthma)。為何特別重視第二型氣喘，主要是該類型發炎反應為氣喘主要的致病機轉，即使是在異質性最高的嚴重氣喘，亦有超過半數屬於第二型氣喘。

張博瑞醫師指出，2月1日新通過健保擴大給付的生物製劑可以同時阻斷IL-4、IL-13兩個引起第二型氣喘的重要細胞激素，可有效降低氣喘惡化與改善肺功能。對嚴重型氣喘患者而言，帶來治療的新契機。

針對第二型氣喘的生物製劑阻斷的細胞激素種類範圍較廣，研究顯示對於血中嗜酸性白血球數較高的嚴重氣喘患者，能快速改善肺功能，降低氣喘發作風險，此外，嚴重型氣喘患者常常同時合併其他共病，成為影響氣喘控制的風險因子；對於這些免疫系統發炎的共病同樣具有效用。

此外，此次健保更擴大給付對象，12歲以上嚴重氣喘患者即可申請，張博瑞認為，使用生物製劑後可以減少類固醇使用，對於正在生長發育時期的青少年而言，幫助的層面更為深遠；而且嚴重型氣喘患者常因為病情而導致心理壓力，利用生物製劑將病情穩定控制，對於心理健康的促進也有莫大幫助。

張博瑞醫師強調，過去由於使用藥物的限制，嚴重型氣喘患者生物製劑選擇有限，現在通過健保的藥物，對於具有慢性鼻竇炎合併鼻息肉等共病的嚴重型氣喘患者而言，臨床多了一個可考慮的選擇；至於已使用現有生物製劑但疾病控制效果不佳者，有不同機轉的藥物被給付，患者也可與醫師詳細討論更多治療可能性，給自己穩定控制症狀的治療機會！
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