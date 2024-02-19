高傳染力！台灣今年首例本土麻疹 30歲男曾到竹北藏壽司用餐

國內出現高傳染力，且為今年首例的麻疹本土個案！疾管署今（19）日表示，個案為北部30多歲男性，由於其在暴露期間無出國史，故研判為今年首例國內感染病例，感染來源調查中。但值得注意的是，個案於可傳染期間曾前往竹北的藏壽司用餐，提醒曾於同時段出入相關場所的民眾應自主健康管理18天，並注意自身健康況狀。

疾管署說明，該個案於2月12日發燒，次日因發燒未退至醫院急診，返家後持續發燒並伴隨咳嗽、喉嚨痛等症狀，2月15日因發燒且出現紅疹，再次至醫院急診後，經通報檢驗確診，當日即安排入住隔離病房，目前續於隔離病房住院中。

由於個案於暴露期間無出國史，故研判為今年首例國內感染病例，可能感染來源調查中。衛生單位已立即展開各項調查與防治工作，目前掌握接觸者為同住家人4人、非同住家人2人、就醫接觸者193人，共計199人，最晚監測至3月4日。

另個案於可傳染期間曾在2月11日（大年初二）下午2時至3時30分，於藏壽司竹北文興店用餐，提醒同時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天(至2月29日)，如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

疾管署說明，我國自2020年迄今，累計共4例麻疹病例，年齡為20至30多歲，2例為本土病例，2例為境外移入病例(感染國家為泰國及土耳其各1例)，最近一例本土病例為2022年9月確診。

依據WHO監測資料顯示，全球麻疹疫情於去(2023)年明顯上升，多數病例發生於葉門、印度和衣索比亞。此外，歐洲區報告逾5.8萬例，為前年之62倍，且以不滿5歲的孩童佔報告病例約4成。歐洲區署評估，麻疹疫情暴增主要是因為疫苗接種覆蓋率下降所致，預估疫情將持續至今年，並影響所有年齡層的民眾。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報。由於接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，呼籲家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。