刺激！想來場目的地未知的旅程？ 逾千人報名 開放24小時隨即搶購一空

你曾有想過在不知道目的地的情況下，瀟灑地搭上航班享受未知的旅程嗎？北歐航空日前在官網上宣布，今（2024）年將舉行一場「目的地未知」的飛行體驗，對象EuroBonus忠誠度計畫的會員，而消息釋出短短分鐘內便有超過1000多人報名，反應相當熱烈，報名活動也在24小內提早截止。

Travel + Leisure（一本知名的全球旅遊月刊）和CNBC（全國廣播公司商業頻道）報導，總部位在瑞典的北歐航空（Scandinavian Airlines，SAS）於2月12日在官網釋出一則新聞稿，指將在4月5日至4月8間推出一場特殊的飛行體驗，邀請旅客飛往未知目的地，享受由SAS 策劃的獨特冒險之旅。

這場「目的地未知」的飛行體驗將在4月5日由丹麥首都哥本哈根起飛，並在4月8日返回出發地。獲選的旅客不需要直接付錢，而是以3萬英里的里程數來換取，但如果獲選的旅客沒有累積到足夠的里程數或積分時，則可以購買不足夠的里程。

根據The Wall Street Journal（華爾街日報）報導，凡報名但未獲選的會員都將列入候補名單，一旦正選會員放棄資格後，便有機會得到這令人渴望的機位。

SAS在新聞稿上表示，邀請EuroBonus忠誠度計畫的會員於 2024 年4月5 日至8 日踏上神秘的旅程，一場非比尋常的特殊體驗，為了讓整個飛行過程中保持神秘和緊張感，目的地將在抵達後才被揭曉，盼能旅客增添額外的刺激與冒險感。

SAS副總兼首席商務官Paul Verhagen說，「我對這創新的概念感到激動，而且我相信許多旅行者也跟我一樣，對於這未知的旅行感到興奮，而且能夠與同好們一同展開這神秘且充滿冒險的旅程，途中又可認識和建立新的一段友誼，著實令人興奮。」

Paul Verhagen還說，「本著顧客對我們的信任，我們承諾將為參與者的旅遊經驗更上一層級，這不僅僅是一個旅程。更將成為顧客人生中最精彩的旅遊經驗。」

CNBC報導，其實這並不是全球第一間提供這神秘、刺激旅程的航空公司。德國漢莎航空（Lufthansa）也會提供「漢莎驚喜」方案，旅客可選擇出發機場和預想的度假的類型，等到成功訂購到機票後，才會顯示目的地，且旅客不能調整或取消行程。

此外，匈牙利一間廉航–威茲航空（Wizz Air）曾在2023年展開一個神秘目的地航班，從義大利威尼斯出發，載著整架班機的旅客前往沙烏地阿拉伯並停留數天。