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悼念普丁政敵 俄國逾400人被拘留

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/19 14:50
在俄國首都莫斯科，許多人獻花表達對納瓦爾尼的悼念（圖／路透社特派記者）

在俄國首都莫斯科，許多人獻花表達對納瓦爾尼的悼念（圖／路透社特派記者）

俄國反對派領袖納瓦爾尼 16 日猝死獄中，俄國人民自發哀悼活動遭到政府阻撓，人權組織指出，當地32個城市共有逾 400 人遭到拘留。然而仍然有民眾無視政府持續獻花悼念，而當地媒體在政府的控制之下對相關事件三緘其口。

47 歲的納瓦爾尼（Alexei Navalny）曾為律師，被俄國當局認定與其支持者皆為美國中情局有掛勾的極端分子，企圖破壞該國的穩定。2021 年被俄國逮捕，並在 2022 年以極端主義罪名遭判刑 19 年，加上前罪共須坐牢 30 年，2023 年他被移送至西伯利亞一處監獄，不料近日在「散步後身體不適」而宣告不治。

外界質疑總統普丁（Vladimir Putin）下黑手清算政敵，不僅保加利亞、巴黎等地發起悼念活動，在俄國各地也有民眾上街頭抗議獻花，莫斯科市中心的盧比揚卡廣場（Lubyanka Square）國家安全委員會（KGB）總部前的古拉格集中營受害者紀念碑前，就匯集了數百束鮮花與蠟燭。

路透社報導，俄國當局針對悼念民眾的行動，是自 2022 年 9 月俄國逮捕上千名抗議普丁為俄烏戰爭徵召30萬預備役軍人以來最大樁。俄國獨立人權組織 OVD-Info 指出，聖彼得堡與莫斯科有許多納瓦爾尼的支持者，截至上星期六就有超過 2000 人在聖彼得堡被逮。

然而俄國媒體並無針對這些拘留事件的報導，也沒有關於該國各地仍有數百人無視當局，持續在納瓦爾尼紀念碑前獻花的報導。
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