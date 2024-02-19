游錫堃辭立委 王正旭遞補19日宣誓就職　立院召委選舉 藍綠擬各提人選不禮讓民眾黨

前立法院長游錫堃尋求連任院長失利後請辭立委，由民進黨不分區立委排名第13的HOPE癌症希望基金會董事長王正旭遞補，他今天(2/19) 在立法院宣誓就職。

另外，台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，立法院朝野黨團今天（19日) 協商欲邀行政院長陳建仁率相關部會首長到立法院專案報告，但歷經70分鐘討論，無法簽出協商結論，協商破局、無共識。

邀陳建仁20日食安專案報告

立院19日協商無共識

立法院長韓國瑜5日首度主持朝野黨團協商，達成共識第11屆第1會期20日開議，當天邀請陳建仁率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

王正旭今天受訪時表示，總統當選人賴清德對於打造健康台灣有非常高的期許，希望透過大家的努力，把台灣人民的健康當作重要議題，未來他努力的方向及目標是如何讓台灣人民健康更能得到提升及協助。

王正旭宣誓就職，由大法官蔡宗珍擔任監誓人。立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨團書記長莊瑞雄、前立委邱泰源，以及王正旭親友觀禮。

至於新會期是否會參加社會福利及衛生環境委員會、是否有意願擔任衛環委員會召委，王正旭說，他的專業在醫療，還是適合在衛環委員會，他會以此當做首選目標。

有關擔任召委（全稱為：召集委員），王正旭說，這是一個目標，他剛進入新的環境，需要努力的學習，邱泰源有很豐富擔任召委的經驗，相信透過傳承，如果有機會擔任召委，應該有能力把這個角色扮演好。

中央社引述邱泰源說，醫療環境很需要改善，才能讓人民的健康得到更好的照顧，這也是醫界多年來努力。

邱泰源指出，王正旭過去長期在醫師公會擔任重要職務，能夠完全掌握醫界的需求，王正旭有悲天憫人的情懷，也有醫療專業，相信以王正旭的專業及善良的心，一定會把人民的健康顧得好好的，醫界全力支持。

立法院20日正式開議

立法院20日即將開議，各界關注藍綠是否會禮讓召委給民眾黨。民進黨團幹事長吳思瑤表示，未收到民眾黨要合作的消息，民進黨將朝自己爭取召委的方向；國民黨團人士指出，各委員會都有黨籍立委表達要擔任召委，將以黨內優先的方向處理。

第11屆立法院第1會期20日開議，根據規劃，各黨團將於22日提報各常設委員會的立委名單，29日舉行8個常設委員會的召委選舉；每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地。

本屆立法院113席立委，國民黨拿下52席，是國會最大黨；民進黨有51席，而台灣民眾黨則是8席，另有2席無黨籍立委。根據朝野黨團的席次比例，藍綠可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次；但外界也關注，藍白、綠白是否在召委選舉有合作的可能。

立院設置8個常設委員會

各委員會每會期互選2召委任會議主席

立法院設置的8個常設委員會分別為：內政、外交及國防、經濟、財政、交通、教育及文化、社會福利及衛生環境、司法及法制，負責在法案一讀後審查議案及邀相關部會備質詢。

每個委員會人數約13至15人，每位委員只能參加一個委員會，各政黨在各委員會席次則依政黨比例分配。

現行各委員會每會期互選出2名召委，票數相同者抽籤決定，連選得連任。2位召委輪流擔任會議主席，過去藍綠占國會多數下，各委員會的2名召委多由兩黨各持1席。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤18日受訪表示，黨籍立委對委員會的意見已徵詢完畢，現正進行協調，希望每個委員會在專業性跟人數上都要均衡，民進黨也一直朝著自己能產出召委的方向努力。

中央社引述吳思瑤指出，到目前為止，並未收到民眾黨要合作的消息，民進黨就朝自己爭取召委的方向。每個委員會約6到8位立委的布局，再看各黨端出的是何種名單，最後還有一波調整，明天的黨團會議應該會進一步討論。

吳思瑤表示，不只召委，民進黨更要在專業性上提出最好的名單，讓未來問政是高品質、攻守俱佳；今年的司法法制委員會將是重要場域，為因應有政黨提出毀憲亂政的國會改革主張，民進黨需要部署人力攻防。

另外，國民黨立法院黨團也正在針對各委員會成員與召委人選，徵詢黨籍立委的意見。國民黨團人士指出，目前徵詢的結果，各個委員會都有黨籍立委表達想要擔任召委的意向，黨團也會尊重黨籍立委的態度。

黨團人士表示，既然各委員會都有黨籍立委表達要擔任召委，就先以黨內優先的方向處理，至於跟民眾黨團的合作，未來可以在法案跟議題上合作。