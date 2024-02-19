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澳洲雪梨石綿汙染再擴大　學校、公園等多處遭封鎖

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/19 12:02
澳洲雪梨（圖／路透社Loren Elliott）

澳洲雪梨（圖／路透社Loren Elliott）

澳洲雪梨石綿汙染範圍再新增7處，其中包括學校、體育中心、超市等地，當局正忙於將這些石綿自公共場所中清除。

路透社報導，自從1月初在一處遊樂場發現石綿汙染後，已在雪梨發現共41處受到石綿汙染，當局目前已封鎖了公園內的一些區域，其中包含一些熱門旅遊景點，另外還有2所學校。

雪梨所在的新南威爾斯州也因此成立一個石棉特別工作小組，為環保局提供更多的資源與支持，是該機構幾十年以來最大規模的調查之一。

環保局表示，截至18日，將近700項檢測結果呈陰性，另外還有3所學校的檢測結果尚未出爐。

美國歌手泰勒絲巡迴演唱會澳洲站，3場墨爾本演唱會結束後，下週將到雪梨開唱4場，環保局為安全起見，已針對演唱會場地進行檢驗，確認將會如期開唱。

此外，原定昨日舉行的雪梨同性戀狂歡節慶祝活動（Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Fair Day）則取消，這場活動通常會吸引數十萬人狂歡。

除了1處地點外，目前發現的石綿類型均為黏結石綿，這種石綿若未受擾動，通常對人體健康和環境的風險較小，衛生官員一直在進行預防性測試。

石綿在19世紀末為加固水泥和防火建材的流行建材，但後來研究發現，吸入石綿纖維可能導致肺部發炎和癌症，目前已被許多國家禁用，世界衛生組織也將該物質列為一級致癌物。
澳洲
雪梨
石綿
汙染

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