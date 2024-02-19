NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權

基隆東岸廣場爭議延燒，前得標廠商NET怒控基隆市政府違法招標，公開要求市長謝國樑為「強盜行為」道歉。謝國樑今（19）日在記者會上指出，林右昌經手東岸商場一案，7年遲遲未登記商場產權，若真如 NET 所說，將損害基隆市民至少 25 億所有權及每年數千萬稅收。立委王鴻薇強調此案為 OT 案僅涉營運權而非產權，且NET僅是簽約商的協力廠商，並未直接跟基隆市府簽約。

東岸商場產權是誰的？經營年限30年誰提的？

NET（主富服裝股份有限公司）主張擁有東岸商場的產權，基隆市長謝國樑今日在記者會上釋出和解善意，但也強調東岸商場是屬於「基隆全體市民」的資產。該案由前基隆市長、現任內政部長林右昌任內經手決策，他要求林右昌要出來說清楚。

謝國樑指出，如若 NET 有所有權，東岸商場基隆市政府每年權利金可以收到約6千萬，扣除地下停車場，商場年收也有約5千萬，依建築物使用年限50年推算就是約25億，等於 NET 花 2 億蓋成，就 可以取得價值約 25 億的商場所有權，還可以保留未來改建後的土地持分與利益。基隆市政府損失至少 20 幾億， 每年並將減少幾千萬的稅收。林右昌是否刻意將東岸商場送給NET？

謝國樑再指出，若如NET所說，產權並未登記在基隆市政府名下，那為何林右昌多次主持增建會議，7年來刻意不登記為基隆市政府產權，讓繼任者收爛攤子，要求林右昌一定要說清楚東岸場所有權歸屬。

謝國樑說，今年 3 月基隆市府將完成前任市府延遲的產權登記，且當年議會本來就對 OT 案要改為 ROT 案的適法性有很大疑慮，而所謂合約 30 年的爭議，也源自林右昌任內，基隆市議會提促參法，修正經營年限為最高30年。

資料顯示，自 2014 年林右昌就任後，於 2016 年 1 月 正式與大日開發 OT 契約，2016 年上半年林右昌親自主持會議，同意NET增建。 林右昌分別在 2016 年 3月 24 日、5 月 6 日、5 月 16 日親自組持增建會議，增建完成後，卻遲遲不登記為政府產權。NET因此主張，基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，突襲接管商場乃踐踏法治。

「OT案」不涉產權、 NET僅為協力廠商而非簽約廠商

基隆市立委林沛祥，提出本案關鍵角色為「大日開發有限公司」。在 2016 年到 2022 年林右昌執政期間，該公司先後取得東岸停車場、基隆港東3東4旅運大樓、基隆信二路停車場標案，從政府手中接過市值約數百億的標案。該公司才是 2016 年與基隆市政府簽約的廠商而非 NET，NET僅為大日開發之「協力廠商」。

立委王鴻薇表示，基隆市東岸停車場本來就是 OT （Operate-Transfer）案，即民間機構營運政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府。依法 OT 案本就不涉及產權，若最後卻出現產權移轉給廠商，「這不是笑死人嗎？」

王鴻薇指出，根據契約內容，委託營運資產是包含地上 1 樓至 4 樓之商場，並非如外界攻擊所言合約僅規範停車場的部分，呼籲網軍側翼不要瞎挺 NET，這不是強佔民產，而是本就為基隆市民資產。基隆市府若讓步就是圖利廠商。

根據合約資料顯示，東岸停車場的簽約與續約，兩肇皆為基隆市政府與大日開發有限公司簽約，且都是 OT 案，根據合作意向書顯示，NET 在 2021年 續約時就已知情。