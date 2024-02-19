輝達NVIDIA本周將公布財報　法人：牽動台灣相關類股、市場屏息以待

美股上週五(16日) 收黑，台股今(19日) 早盤下探18561.04點，隨後在資金拉抬下翻紅，盤中在18600點附近震盪。盤面上，台積電股價修正，AI族群盤中拉回，面板雙虎、電機機械、營建等類股表現強勢。

截至10時50分，台股加權指數至18601.82點，小跌5.43點，成交值約新台幣2165億元；電子類股下跌0.38%，金融類股上漲0.63%。

台積電今天表現疲弱，開盤下跌9元，以674元開出，盤中跌幅收斂，小跌3元重返680元。聯電表現抗跌，以48.9元開出後，盤中最高至49元。

AI（人工智慧）指標股漲跌互見，廣達、緯創、緯穎、奇鋐跌約2%，技嘉跌幅逾5%。

中央社報導，美國伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）上週跌幅近2成，牽動華泰、麗臺等台廠概念股應聲下跌，其中麗臺早盤打落跌停102.5元，隨後跌幅收斂，但仍挫逾半根停板；華泰一度跌至70.4元，盤中跌幅收斂，跌約6%。

友達、群創1月營收分別年增15.6%、31%，面板股今天買氣湧現，其中群創高點至16.55元，漲幅逾5%；友達最高漲逾3%達18.45元。

盤面上表現活躍的族群，還包含電機機械、營建、造紙、水泥、汽車等類股，其中電機機械盤中漲逾2%，營建、造紙、水泥、汽車也漲逾1%。

報導引述分析師王兆立分析，台股前波漲多，美超微股價下挫，牽動相關概念股拉回，但輝達（NVIDIA）美國時間21日即將公布財報及展望，台股整體投資情緒進入觀望，但觀察市場買氣仍在，主要反映在部分有題材的個股及族群上。

由於美國生產者物價指數（PPI）增幅高於預期，牽動美股16日收黑，本週輝達（NVIDIA）將公布財報與展望，台灣企業陸續舉辦法人說明會，法人認為，相關資訊牽動台股表現，市場屏息以待，靜候產業動向進一步明朗。

美國PPI增幅高於預期，減弱市場對聯邦準備理事會（Fed）近期降息的期待，道瓊工業指數16日終場下跌145.13點，或0.37%，收在38627.99點。標準普爾500指數下跌24.16點，或0.48%，收在5005.57點。那斯達克指數下跌130.51點，或0.82%，收在15775.66點。費城半導體指數下跌30.417點，或0.67%，收在4527.680點。

觀察本週國際產業動態，人工智慧（AI）晶片大廠輝達將於21日公布財報和今年營運展望，關乎台美AI產業後續發展；晶片大廠亞德諾半導體（Analog Devices）也將公布財報，牽動車用電子產業布局；零售商沃爾瑪（Walmart）本週財報與財測結果反映美國終端消費景氣概況。

中央社19日引述法人分析，台積電及AI族群近日為資金關注焦點，但美國通膨數據陸續揭曉，影響市場對美國降息步調的預測，影響國際股市短線修正，本週美國指標企業如輝達、沃爾瑪將陸續公布財報等，預料將牽動台股相關類股表現，市場屏息以待，靜候產業動向進一步明朗。