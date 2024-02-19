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「台中媽祖國際觀光文化節」2/23、24登場 5宮廟表演接力登場

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/19 10:50
2024台中媽祖國際觀光文化節日前邀請<a href="https://www.facebook.com/Taichungpuppettheater?__cft__[0]=AZULw_8QANvlJjs4cUXANWPRm_CqkRXZKr-uh1isWBn8jroLK69-K09g3XqMWveVQCWuAIPhdfqUx9w8j42j-ZFGYDbAwI1T7trMyKSGYk5BVSTTjXpn7l8wMFRvSEzl8cz-QngCCnYrTspqreuNhhkefepCyBRTBoH87l8Gl3ARZrvUv6qLwsH2zfTEtk1OzaA&__tn__=-]K-R" role="link" tabindex="0">台中木偶劇團</a>帶來一場熱鬧好戲。（圖／<a href="https://www.facebook.com/taichung.mazu.International.Festival?__cft__[0]=AZULw_8QANvlJjs4cUXANWPRm_CqkRXZKr-uh1isWBn8jroLK69-K09g3XqMWveVQCWuAIPhdfqUx9w8j42j-ZFGYDbAwI1T7trMyKSGYk5BVSTTjXpn7l8wMFRvSEzl8cz-QngCCnYrTspqreuNhhkefepCyBRTBoH87l8Gl3ARZrvUv6qLwsH2zfTEtk1OzaA&__tn__=-UC%2CP-R" role="link" tabindex="0">臺中媽祖國際觀光文化節-宮廟風華</a>臉書）

2024台中媽祖國際觀光文化節日前邀請台中木偶劇團帶來一場熱鬧好戲。（圖／臺中媽祖國際觀光文化節-宮廟風華臉書）

「2024台中媽祖國際觀光文化節」將於2月23、24日一連兩天在台中樂成宮、大里杙福興宮、大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮及南屯萬和宮進行5場演出，除了表演團隊及藝人接力登臺，還有猜燈謎及摸彩活動。此外，適逢2024中台灣元宵燈會期間，中央公園主燈區2月25日將有豐富的表演節目，燈會期間園區也安排近70場街藝演出。

台中市政府文化局長陳佳君表示，台中媽祖國際觀光文化節自縣市合併後迄今邁入第14年，活動場域遍及山、海、屯、城各區，結合媽祖慶典活動安排優質團隊演出，已成為兼融宗教信仰和表演藝術的品牌文化節慶。今年活動延續「媽祖同行」主題，首場活動於大年初四配合新社九庄媽遶境登場，後續有超過30組團隊，陸續於全市12座宮廟接力演出，歡迎民眾一同參與文化盛典。

文化局說明，2月23日元宵節前夕晚上7點在台中樂成宮，將邀請雲火INFERNO火舞團、皇媂樂團及優尼客演出，大里杙福興宮則邀請HOt SHOCk、踢踏電台和周子益接力登臺。

2月24日元宵節晚上7點，大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮及南屯萬和宮將同步開演，其中大庄浩天宮邀請鋼琴家黃裕翔、凡徒表演藝術、廖訓佑及永寧社區寧之舞舞蹈班，南屯萬和宮邀請國光歌劇團帶來《龍鳳呈祥》，大甲鎮瀾宮於順天路和蔣公路口邀請台中文威龍獅戰鼓團、極至體能舞蹈團、台中市街頭藝人道格拉斯與綠龍登臺表演，並安排藝人How Z、陳華及All In 5與民眾High翻元宵。

文化局指出，大甲鎮瀾宮於元宵節將舉行筊筶儀式，向媽祖請示起駕日期，當天除了精彩好戲，還準備猜燈謎好禮、填問卷送限量大甲媽祖紀念鑰匙圈。此外，於「台中媽祖國際觀光文化節-大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」粉絲專頁(https://reurl.cc/mrz4Xj)按讚留言並分享貼文，就有機會獲得大甲媽祖收納手提袋與紀念衫。而大里杙福興宮、台中樂成宮、大庄浩天宮及南屯萬和宮在演出當日晚上6點可至服務臺領取限量摸彩券，歡迎民眾把握機會前往參加。

此外，為配合2024中台灣元宵燈會在中央公園舉行，2月25日晚上7點30分在主燈區，將由日本鳥取鏘鏘鈴音大使、賴建宇老師暨黃氏家族樂團、查馬克打擊合唱團及遇見喬安娜拉丁爵士樂團精彩匯演，燈會期間還有魔術、特技、氣球、吉他彈唱等近70場街頭藝人輪番表演，邀請民眾一同賞燈、看表演，感受台中多元的藝術文化。

文化局表示，「2024台中媽祖國際觀光文化節」後續將配合媽祖起駕時程，在大甲鎮瀾宮辦理起駕戲和觀禮臺活動，4、5月份在台中萬春宮、北屯南興宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮及梧棲朝元宮等宮廟還有多場演出，系列活動持續至5月18日，詳情可上台中市政府文化局官網台中媽祖國際觀光文化節-宮廟風華粉絲專頁查詢。
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