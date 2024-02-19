中國快艇拒檢翻覆2死 金門縣府籲漁民小心捕魚、避免擦槍走火　馮世寬籲兩岸加強溝通

中國一艘快艇14日越界闖入金門海域，海巡追緝時，快艇翻覆釀2死。中國海警宣布將加強執法。金門縣府和漁會低調回應，非常時期僅能呼籲漁民捕魚小心點，避免擦槍走火危機。

針對此意外，中國國台辦發言人朱鳳蓮17日晚間透過書面稱，「台灣方面粗暴驅離大陸漁船致2名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情」。

中國海警18日更宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，事態不斷升溫。

立委陳玉珍: 盼中央授權金馬地方政府

就漁權海域等經濟議題與中國直接談

國民黨金門縣立委陳玉珍18日指出，金門、馬祖地區離中國距離近、互動多，時常有事務性溝通，也較不會有誤解，因此希望中央政府能授權金馬地方政府就漁權海域等經濟議題，與中國直接談，也較能求同存異。且近來中國反應顯示對岸民情激憤，兩岸在處理相關事務應更小心，避免擦槍走火。

中央社引述金門縣漁會理事長陳水義說，漁會方近期已交代漁民這段時間出海小心一點，盡量不要接觸中國漁船。但漁會沒有公權力，這些事情只能讓政府去處理，目前只能盡量低調，希望風波早日過去。

金門縣政府則表示，福建海警局執法是對岸的權益，如同海巡緝捕越界捕魚，但縣府作為地方政府，不便對此發表意見。同時也呼籲類似水域的秩序維持，應有賴兩岸當局共商討論，盼能以兩岸漁民生計為前提，營造共好的發展環境。縣府近期也已與金門的漁會聯繫，提醒漁民近期捕魚應小心謹慎，避免擦槍走火危機。

中國1艘載有4人的三無快艇（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署人員追緝，但該船拒檢蛇行翻覆釀2死。

海巡署金馬澎分署14日下午接獲民眾舉報1艘中國籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署人員依法前往處置，快艇拒檢後蛇行導致船隻翻覆，4名中國籍船員落海，其中2人經海巡人員救起後送醫搶救不治。

中國福建海警局將加強海上執法

在廈金海域開展常態化巡查行動

(圖/取自中國網路)

中國國台辦14日晚間表示，以粗暴和危險方式對待中國漁民，「向台方表達強烈譴責」。17日再稱，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，不存在「禁止、限制水域」一說，要求台方盡快「放船放人」。

據微信公眾號「中國海警」2月18日消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

馮世寬：兩岸應藉此事件增加溝通機會

針對中國海警宣布將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。退輔會主委馮世寬18日表示，兩岸應能有智慧，化危機為轉機，藉此事件互相增加溝通機會；前國防部副部長林中斌認為，中共的反應屬「臨界威懾」，會在界線內變換各種方式並增加次數，以達到施壓台灣目的。

馮世寬18日下午在台北出席「劍與花的歲月—林中斌凡塵隨筆（增修版）」新書發表會前，接受媒體訪問時表示，應該化危機為轉機，互相增加溝通的機會，兩岸應藉此事件，增加溝通的條件或約束彼此。

馮世寬指出，海巡署與中方漁船，並不希望發生這種事情，但如果發生了，應該要用智慧來解決，動用武力或其他方式都不是正當方法；而目前國際高度關注台海安全，中共不至於會做出很多大動作。

林中斌: 中方反應屬「臨界威懾」

對於國台辦與中國海警的作為，林中斌指出，中共的反應就是要對台灣政府施壓，他認為，中共的原則就是不會超過「對物質的破壞與人員流血」這條界線，這稱之為「臨界威懾」；但在界線內，中共會變換各種方式並增加次數以達到目的。

林中斌表示，過去中共對外用兵次數不多，在進入改革開放後，便不再對外用兵；他認為中共目前是以超軍事手段為優先，而在台海就是使用臨界威懾，中共清楚明白超出界線，將會讓國際有話柄批評中國。