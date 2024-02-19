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〈財經主筆室〉春節全台灣旅宿訂房率僅43%　民眾對高房價不滿的反制？

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2024/02/19 15:39
旅遊業者表示，未來國旅趨勢估計仍以主題式的行程，如櫻花季、楓葉季等最受旅客歡迎。（業者提供）中央社113年2月14日照片

旅遊業者表示，未來國旅趨勢估計仍以主題式的行程，如櫻花季、楓葉季等最受旅客歡迎。（業者提供）中央社113年2月14日照片

農曆春節全台國旅訂房率僅43%創新低，很多人都在問到底原因為何？民眾過去一直說是台灣飯店房價太高所致。但旅宿業者從來不承認、也不檢討，只認為是疫後出國人數大增及疫後國旅退燒所致。但農曆春節訂房率創下新低，或許是民眾對房價過高不滿的反制行為。

根據觀光署統計，春節連假全台平均訂房率不到5成，實際僅有43%，較去年同期呈現下滑趨勢，其中苗栗縣訂房率達到6成，居全台之冠，其次排名為嘉義縣58%、南投縣56%，雲林、花蓮及台東等地則約5成。

訂房率居冠的苗栗縣，熱點在泰安鄉溫泉湯屋泡湯，過去只要是假期的生意都很好，農曆春節期間更是人滿為患，但也有業者表示，今年春節連假訂房率不增反減，有溫泉飯店老闆就說，「今年春節假期平均住房率大概5成多一點點，大概是往年的2/3。」

最令人難以相信的是，過去向來是假期最熱門景點的屏東墾丁，今年面臨最近15年來最冷的寒冬，而往年都是春節最佳去處的花東地區，過年期間整個花東緃谷車滿為患，但今年春節訂房率卻只剩下約五5成左右，旅宿業者各個是苦哈哈，只能大嘆生意難做，並認為今年的國旅生意會很慘！

據統計，農曆春節過後一直至年底，今年就只剩下2次連假，分別落在國曆4月4日至7日，連休4日的清明假期，還有6月8日至10日，端午節連休3日，而228、5月1日勞動節、9月17日中秋節及10月10日雙十節，通通都只休一日而已。

旅宿業者表示，過去國旅主要靠連續假期帶來業績，看看行事曆讓大多數業者都相當失望，不僅連假只剩下2次，其中，清明假期離農曆年後不是太久，民眾對國旅失望心態還未平復，對業績提升不抱太多期待，只剩下6月的3天端午連假也許還可望帶來一些業績，下半年完全沒有任何連續假期，恐怕今年的「國旅寒冬」情況會相當慘。

為何春節訂房率會如此低呢？疫後出國人數大增是原因之一。民用航空局統計，春節期間國際線入出境航班平均每日815架次，已恢復至疫情前的88%。機場要出國的民眾大排長龍，與國內國旅的訂房率創新低，兩者之間形成強烈對比。

民航局統計，自2月7日至2月13日，桃園國際機場起、降平均每日677架次，為疫情前92.36%。桃園機場春節疏運從7日起至15日共9天，總運量上看116萬人次，日均量約12.8萬人次，恢復至疫情前2019年春節日均量的90%，民眾出國旅遊已逐漸恢復疫情前水準。

其次，台灣國旅的房價太貴，應該也是訂房率創新低的最大主因。根據網路PTT留言「不是沒錢是不願被當傻瓜宰」、「窮人還是出國旅遊吧！台灣適合富豪旅遊」、「國外飯店不貴、一比之下台灣就超貴了」、「買氣不旺為啥客房都萬元起跳？」、「過年都漲翻天 寧願出國玩」、「台灣人力便宜，看不懂旅館在貴啥」、「不到五成也沒降價促銷啊，笑死！」、「房價趁春節亂漲，根本就是活該自找」等，從留言內容來看，民眾對台灣飯店房價太高，真的感到很不滿。

其實，從去年一整年的各個連續假期訂房率來看，元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%，訂房率的確有逐步降低情況，對國旅來說已經是一種警訊，但業者對於民眾最在意的高房價，顯然仍不願意面對並改變，最終結果，就是今年農曆春節訂房率下降至43%。

春節全台訂房率僅剩43%，業者哭窮表示「國旅活不下去」！但有網友就好奇，為何旅宿業者寧願發文討拍，也不願意調降價格或是辦促銷活動來拯救生意？有網友幫業者回覆「降價會打壞行情，不能亂降會出事」、「就被政府補助養壞了，已失去生存能力」等。

業者明明知道大家抱怨房價貴，寧願讓房間空著也不願意降價，這種操作手法的確讓人不解。但不管原因為何？既然業者始終不願降價，民眾也不願繼續當冤大頭，就只能以實際行動來進行反制及自救，今年農曆春節訂房率會創新低，只能說業者是自食其果！
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