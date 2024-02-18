響應世界母語日　台灣文學基地「攏是咱的聲」

國立台灣文學館位於台北的據點——台灣文學基地，為響應2月21 日聯合國世界母語日，將於2月24日、25日週末推出「 世界母語日──攏是咱的聲」系列活動，由說台語的《小王子》 帶領大家在日式建築聚落裡，聽音樂會、猜燈謎、折燈籠， 一起感受母語魅力！

繪本常常是孩子與文學的第一次接觸， 你記憶中的故事是什麼語境呢？台文基地突破一般對「雙語」 的直覺聯想，將經典名著《小王子》用台灣台語、 原文法語雙聲帶講給你聽，和世界語言互相唱和， 在耳熟能詳的故事中呈現多語交響。此外，2月24日元宵節， 年的腳步還沒有走遠，台文基地每月的母語說故事活動， 特選元宵主題繪本，聽完故事還可於現場動手做燈籠！

想營造母語環境，和孩子一起說台語、唱台語童謠嗎？2月24日「 台語路親子樂團」互動音樂會， 歡迎大小朋友在囡仔歌與即時互動遊戲中， 一同渡過美好的台語時光。25日台灣文學獎金典獎、 蓓蕾獎雙料得主張嘉祥，以及入圍金曲獎台語獨立樂團「裝咖人Ts ng-kha lâng」登場！以《夜官巡場》（Iā-Kuan Sûn-Tiûnn）小說及同名專輯為基礎，揉合傳統北管曲牌、 口白說書及現代搖滾電音， 用台灣台語帶來非同凡響的文學跨域表演。

為落實國家語言生活化、促進母語傳播及教育、鼓勵母語文學創作， 台文館除了2月21日世界母語日當天辦理台灣手語導覽—— 國立台南大學附屬啟聰學校專場； 元宵假期更於台文基地推出豐富活動！2月24、25日二天， 還有台灣台語「臆謎猜」，參加即可兌換龍年燈籠，讓園區「 攏是咱的聲」，數量有限，送完為止。歡迎大小朋友一起來玩母語、 學母語，活動詳情請見台文基地官網及FB粉絲專頁。