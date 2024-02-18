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擔心變「下一個蘇萊曼尼」　伊朗聖城軍指揮官訪伊約束民兵

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/18 19:29
（圖／路透社）

（圖／路透社）

伊朗聖城軍（Quds Force）指揮官賈尼（Esmaeil Qa’ani）一月底訪問伊拉克，並與多個民兵組織代表會談，不過或許是擔心步上前一位指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）被美軍炸死的後塵，他不只全程未離開機場，還疑似在談話中要求民兵組織在這期間「收斂點」，不過美國與伊朗皆沒有確認此一消息。

賈尼於上（1）月29日訪問巴格達，這時離美國譴責伊朗導致駐紮約旦的三名美軍士兵喪生還不到48小時。考量到4年前伊朗傳奇指揮官蘇萊曼尼才在巴格達國際機場外遭美軍MQ-9收割者無人機炸死，賈尼的訪問幾乎可說是快閃，而且行程極度保守。

資深伊拉克軍事人員表示，伊朗已學到教訓且不打算再有聖城軍指揮官因此喪生，基於安全原因並考量賈尼的人身安全，賈尼完全沒有離開機場的建物，而是直接在內與伊朗支持的民兵組織會晤，同時內部人員也透露，賈尼要求真主黨等組織先暫緩對美國的攻擊。

事實上，在2月4日之後，被懷疑背後金主是伊朗的各大民兵組織就完全沒有對美國在伊拉克、敘利亞的駐軍發動攻擊，美國在這兩國國內分別有2500人及900人，大部分是以對抗伊斯蘭國勢力的軍事顧問身分駐紮在該地，而非直接的作戰人員。

《路透社》訪問多名伊朗、伊拉克官員指出，由於美國與伊朗在中東地區共同盟友的罕見身分，伊拉克正竭力避免領土再次變成大國的角力場，因此即使其終極目標是要讓美國軍事人員完全撤出，仍需在施壓與降低緊繃情勢中進行平衡，避免衝突事態持續升級，也因此似乎已先跟伊朗打過招呼。

一名不願具名的伊拉克官員坦承，若非賈尼發話，這些民兵組織是絕對不可能接受停止攻擊的要求的，而即使如此，仍有相信持續攻擊美國施壓才能達成目的而拒絕的勢力，像是真主黨內部、又被稱為「第十二旅」的菁英運動即是如此。

罕見的是，消息披露後，截至截稿為止，無論是美國五角大廈、伊朗政府還是伊拉克政府皆沒有對這個消息進行公開評論，而就算聖城軍真的有試圖壓制民兵組織的攻擊，外界也說不準這個短暫的和平窗口能夠持續多久。
伊朗
聖城軍
美軍

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