埃及債台高築 賣國有土地、古蹟飯店換現

面臨債台高築、通膨民不聊生的窘境，捉襟見肘的埃及政府以出售大片土地以及古蹟飯店等公有資產，作為應對日益沉重的債務的手段之一，買家包括惡名昭彰的埃及房產大亨穆斯塔法，以及富可敵國的阿拉伯聯合大公國。

衛報指出，埃及現為國際貨幣基金組織的第二大債務國，僅次於南州的阿根廷。對於努力籌錢還債的開羅當局而言，土地或是歷史古蹟都似乎都可成為交易的籌碼。

近來，阿聯酋的投資者紛紛搶購埃及的房產與公司，甚至包括開羅解放廣場上的一棟政府大樓也以 2 億美元出售。據悉，一個阿聯酋的財團正在洽談以 220 億美元收購埃及北海岸的土地。惡名昭彰的埃及房產大亨穆斯塔法（Hisham Talaat Moustafa）所控 TMG 集團據悉也參與其中。

在總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）的執政下，人民痛苦地煎熬著，而與其政權關係密切之流，如穆斯塔法，在經濟層面上卻舉足輕重。

在塞西赦免穆斯塔法的謀殺罪名後，出獄的大亨不僅投資遍及該國尚未命名的新行政首都的建設項目，旗下飯店業子公司 Icon 更擁有數家豪華飯店。TMG 集團目前已在埃及各地收購了 7 間古蹟酒店，取得大部分的政府控股，其中就包括知名的開羅米娜宮萬豪酒店（Marriott Mena House）。

埃及總統向穆斯塔法祝賀了這筆價值 8 億美元的交易，而這位大亨則讚揚此次地收購案為國家帶來外匯收入。幾週後答案揭曉，背後神秘買家正是阿布扎比發展控股公司（ADQ），是總部設在阿聯酋的主權才富基金。

美國智庫中東政策解放研究所政治經濟學家卡達斯（Timothy Kaldas）指出，這是「令人失望的國有資產大甩賣的一部分」，「這顯然是一個國家在脅迫下出售公有資產，」埃及政府的財政狀況完全不可持續，深陷債務泥淖的同時，還在渴望現金的注入。