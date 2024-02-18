〈投資理財〉 全球AI人工智能大爆發 台灣未來商機會在哪？（上）

全球AI近期最大的震撼彈，應該是前OpenAI執行長奧特曼帶領505位員工，集體跳槽微軟，領導新成立的AI團隊。他正尋求重要投資人，期望重塑全球半導體及AI產業，希望能籌募5至7兆美元資金。在新一輪AI逐鹿戰中，台灣應積極尋求定位，創造更多機會。

奧特曼已和阿聯高官、日本軟銀執行長孫正義及台積電等晶片製造商代表開會。他提出未來幾年內計劃運用中東資金，興建數十座晶片製造廠的構想，並向台積電提供大筆資金，以建造營運晶片工廠，開創AI的未來。這麼龐大的資金到位，將徹底改造現在全球半導體產業鏈的生態，未來的發展，恐怕令人無法想像。

5至7兆美元究竟有多龐大，試以當前全美目前市值最高的兩家公司微軟及蘋果為例，兩家公司合計市值共約6兆美元，約合新台幣190兆元，比若干全球主要經濟體國債規模還大，也大於大型主權財富基金規模。去年全球晶片總銷售額5270億美元，約合新台幣16.7兆元，半導體製造設備總銷量金額約一千億美元，約合新台幣3.2兆元。未來市場規模預料將以10%以上，加速成長。

奧特曼已將全部計劃和美國商務部長雷蒙多商討，計劃資金部分將由舉債取得。其他由阿聯、日本等重要金主提供。奧特曼投下的震撼彈，距離具體實踐還需相當時日，然而，當前AI人工智慧新一代的發展，每年將為全球經濟帶來4.4兆美元附加價值，其中銀行、高科技、生命科學產業，受AI影響最大。

AI技術如果全面開展，每年將以2.6兆至4.4兆美元GDP的速度增長，等同於英國全國的生產力。AI的運用發展，全球還在起步階段，人機協作將成為未來工作常態，因此需要更多人文思維與社會科學研究專才投入，才能使人類享受AI帶來的便利與福祉，預防AI世界的傷害。

微軟創辦人比爾蓋茲最近說，AI的發展，可能為人類帶來每週僅需工作三天的新生活模式，OpenAI的人工智慧語言模式GPT是自1980年圖形／使用者介面問世以來，最重要的技術進步，AI的時代，已經來到，ChatGPT的體驗，令人驚艶。蓋茲引入圖形使用者介面，通過Windows系統打造出這個現代軟體大企業。

比爾蓋茲認為，AI的發展與微處理器、個人電腦丶網路和手機同等重要。所有產業都將隨AI做出調整，企業將改變人類作業模式。

當前AI語音辨識、視覺辨識已經非常進步，但無法讀寫，傳統AI無法處理接收的語言，但ChatGPT新程式，能透過訓練，改善閱讀寫作，提高辦公效率，改變世界。文字處理及辦公應用是ChatGPT等自然語言平台的最佳未來應用。AI究竟會不會取代人類未來的工作和職業？蓋茲認為不會，尤其電動汽車的AI設備，已經證實並没有取代駕駛，只是發揮協助而已。

他說，從長遠看，AI可以提高效率，减少人們的工作時間，使員工可以專注於更重要的工作。微軟向OpenAI投資了一百億美元，透過Azure雲服務銷售部分人工智慧軟體。不過，他認為AI要發揮最大影響力，仍然需要數十年，也就是說，人類還有數十年，充分做好大變革的準備。

AI將在未來改變人類工作方式，可能朝向六大面向發展，包括：全自動駕駛、重新建立新商業模式、創新醫療、工廠自動化更透徹、能源和農業革命、降低生產成本，增加產能。但是值得警惕的是AI可能使武器發揮更龐大的力量，在戰場上殺害更多的人類，但是也同樣有更大的機會，降低危險性及破壞力，善惡力量存乎一心而已。

影響AI產業發展有三大面向，包括（一）算式，這項美、中兩國長期累積數學和高智商人才，其他國家難望項背。（二）數據，中國優勢僅歐美、印度還有機會超越，其他國家難以超越。（三）半導體晶片，這一部分是台灣的強項，最有發揮的空間，能夠幫助AI的訓練，或是在產品上加裝接收器、傳感器，建構更好的物聯網，對台灣是最佳商機。



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