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台灣漫畫館前進2024台北國際書展　台漫星際飛船策畫5大主題展區

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/18 18:05
文策院以台漫星際飛船概念策展「台灣漫畫館」。（圖／文策院）

文策院以台漫星際飛船概念策展「台灣漫畫館」。（圖／文策院）

2024台北國際書展即將於2月20日至25日在世貿一館盛大開展，文化內容策進院（文策院）以台漫星際飛船概念策展「台灣漫畫館」，象徵每一部作品都是閃閃發亮的星球，踏入展位宛如踏入飛船降臨每一部奇思妙想的漫畫星球中，共有17家漫畫出版社、數位平台等相關單位共襄盛舉，帶來五大展區、32部風格迥異的人氣台灣漫畫參展。

今年五大展區帶來各式不同精彩體驗，「年度注目台漫介紹區」將各領域精彩台漫一次呈現，介紹32部年度注目台漫作品，如金漫獎大賞漫畫《海倫娜與大野狼》、原創IP風雲榜TOP IP《食屍鬼》，現場亦展出由Netflix改編的影集《乩身》之漫畫版作品。除了中文內容，也提供英文資料介紹，讓外國讀者有機會接觸到作品。

「主題書牆區」則展示年度亮眼創作，讓民眾一目瞭然當今台漫銷售趨勢，包括拿下博客來年度台漫TOP1銷售、探討性與感情關聯的《直到夜色溫柔》，以及奪下金石堂年度台漫TOP1銷售，BL漫畫《我的助理男友》等。此外也包含了讓現場民眾能透過平板體驗數位閱讀便利性的「數位漫畫平台區」、聆聽體驗漫畫各種衍生影音的「視聽體驗區」，以及與金石堂書店合作，販售各式台漫的「銷售區」。

除了逛展看漫畫，台灣漫畫館將舉辦兩場沙龍活動，包含「星子《乩身》宇宙：傳統與新創的多元轉譯」，由《乩身》作者星子、《乩身》漫畫家 Barz、明華園執行長陳昭賢、華星娛樂總經理李良玉分享跨域改編經驗；以及「一百萬次的揮棒——國民球星彭政閔首部漫畫上線分享會」，由彭政閔、漫畫家楊白、編劇漢寶包、分鏡指導咪牙展開精采對談。

在台灣漫畫館打卡除了可獲得藏書帆布袋，限定期間（2/20~2/22）打卡加碼贈送LINE WEBTOON回饋型代幣100枚，以及XPG電競口香糖（2/23~2/25），數量有限送完為止。此外，現場也有填問卷抽好禮活動，有機會抽到XPG PRECOG電競耳機、LINE WEBTOON回饋型代幣10枚、beanfun!漫畫星周邊，以及CCC追漫台周邊等多項好禮，歡迎民眾到場體驗。「台灣漫畫館」位於2024國際書展動漫輕小說專區，攤位號碼為C520。
台灣漫畫館
台北國際書展
文策院

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