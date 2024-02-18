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古柯鹼問題惡化 烏拉圭向美國緝毒局求救

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/18 16:11
烏拉圭毒品貿易猖獗，當局向美國緝毒局求援。（圖／路透社Mariana Greif）

烏拉圭毒品貿易猖獗，當局向美國緝毒局求援。（圖／路透社Mariana Greif）

隨著中南美洲的毒品犯罪越發猖狂，除了本來安全的厄瓜多開始撥出大量資源處理毒販與幫派問題外，夾在巴西與阿根廷之間的烏拉圭也在近期正式尋求美國協助，希望其可以派出著名的緝毒局「重返」國內打擊販毒問題。

隸屬於美國司法部的緝毒局（DEA）與聯邦調查局（FBI）、移民與海關執法局（ICE）和海關及邊境保護局（CBP）齊名，皆享有共同管轄權，而且不只負責國內的非法毒品使用問題，還在全球近70個國家設有辦事處以打擊國際毒品犯罪，因此在電視劇等流行文化中也常見到他們的身影。

而事實上，為了抑制南美古柯鹼等毒品貿易問題， DEA一直在烏拉圭首都蒙德維的亞（Montevideo）設有辦公室，然而該辦公室於2019年關閉後退出該國；據前DEA官員指出，雖然實際原因一直沒有公開，最主要還是DEA在該國緝毒而與當地執法人員時有摩擦所致。

路透社》報導指出，DEA的去留主要還是受到政治因素影響，像是在2005年至2020年間執政的左派政府，一直對美國之前曾支持艾瓦雷茲（Gregorio Conrado Álvarez）等於1973年至1985年間執政的軍事獨裁者感到不滿，導致對美態度不友善，直到現在中間偏右政黨上台後，才開始向美國重提要求。

過去雖然執政者一直不願意承認，但是烏拉圭的古柯鹼問題正在逐漸失控。曾負責DEA駐蒙德維的亞辦公室的官員指出，烏國政府的作為非常鴕鳥，就是把頭埋在沙子裡面假裝問題並不嚴重。

益惡化的毒品問題不只影響烏拉圭的國際聲譽，也造成國內嚴重的治安問題，擁有340萬人口的烏拉圭去年有382人被殺，很多暴力都來自於販毒幫派間搶地盤、搶貨源的火拚。

另一方面，聯合國數據則顯示，2021年當局就扣押了近2公噸的古柯鹼，與2017年的144公斤，暴漲了超過1300%，而2019年德國光是搜查一次偽裝成黃豆的進口貨櫃，就起出了價值10億歐元來自蒙德維的亞（Montevideo）的古柯鹼。

相關單位指出，現階段雖然DEA並無重返蒙德維的亞的計畫，不過內政部長馬丁內利（Nicolás Martinelli）透露，DEA阿根廷辦公室已增加提供協助的頻率，探員從每兩周前往一次，變成一周前往兩次，至於確切而言執行什麼任務，雙方皆並無公開。
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