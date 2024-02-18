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打蛇上棍！中國欲在廈金海域開展常態化執法　陸委會、海委會紛回應

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/18 15:24
本（2）月14 日在金廈海域發生中國漁船越界捕魚拒檢翻覆釀2死的事故。（圖／海巡署提供）

本（2）月14 日在金廈海域發生中國漁船越界捕魚拒檢翻覆釀2死的事故。（圖／海巡署提供）

日前中國漁船非法於金門捕魚拒檢，發生翻船致2死意外。中方除堅稱我方「越界」，如今更傳福建海警局以維護漁民生命安全為由，宣布將進一步在廈金海域開展常態化執法巡查行動。我國陸委會、海委會也紛紛回應，強調我國「限制水域」、海巡執勤的正當性，並列舉實務面上的人道救援成果，駁斥中方說法。

本月14日，海巡署金馬澎分署執行巡海防堵中籍漁船越界作業期間，於金門北碇島東方 1.1 浬（禁止水域內 0.86 浬）發現 1 艘中國籍「無船名」快艇越界，中國漁船拒檢蛇行逃逸發生翻覆事故，4 名中國籍船員落海被海巡救起，其中 2 人送衛福部金門醫院搶救後宣告不治。

中國海警局今（18）日發布新聞稿，其發言人甘羽指出，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域進行常態化執法巡查行動，進一步維護相關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

誰越界兩岸說法大不同

台灣海巡表示中國漁船「越界捕魚」，中國國台辦發言人朱鳳蓮 17 日宣稱，本次事件為台方粗暴驅離大陸漁船，導致 2 名漁民遇難惡性事件。並搬出兩岸同屬一中，兩岸漁民自古在廈金海域傳統漁場作業，不存在「禁止、限制水域」一說。要台方盡快放船放人，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人給出交代。

大陸委員會則表示，兩岸互不隸屬，依照兩岸條例的規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域。我主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變。

陸委會說明，金門地區限制、禁止水域國防部早於民國 81 年 10 月 7 日即依據兩岸條例劃設且歷經修正公告迄今，雙方執法機關均依此進行相關水域執法工作，並據此多次展開執法及海上救難合作，此歷史事實及現狀不容否認。我方主管機關長期以來對於越界大陸船舶多數以驅離為主，一向採取穩健妥適的執法措施，不存在國台辦所說「粗暴驅離」或「無視大陸漁民生命財產安全」的情形。

陸委會強調，在「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）不斷侵擾，以及違法人員拒絕配合並採取危險規避作為下，發生不幸事件。這樣的事件誰也不願意看到，但國台辦一再無端指控，無視事發迄今兩岸各有關單位積極調查肇因與善後處理的努力，陸委會深表遺憾。

海委會主委管碧玲今日於臉書回應國台辦言論，強調台方必須「必須捍衛」也「充滿善意」，有關禁限制水域並非海巡署一意孤行，也是金門鄉親的看法與需要。

管碧玲公布圖表指出，今年 1 月 1 日至 2 月 16 日，金門海域 118 就有 24 起陸船越界報案，「如果金門鄉親認為沒有禁限制水域，怎麼會報案？」

打蛇上棍！中國欲在廈金海域開展常態化執法　陸委會、海委會紛回應

此外，我國海巡署在海上執法和中國大陸地區的相關執法單位立場相同，雙方都充滿人道的精神，海上人道救援更是「奮勇在相救」。管碧玲提出，2021 年至 2023 年間，我國海巡署針對大陸人民，就有 14 件救援、1 件救援備便。3 年在海上就救成功了 20 人，尋獲大體 6 人，出動的船艦艇達 93 艘次。

打蛇上棍！中國欲在廈金海域開展常態化執法　陸委會、海委會紛回應

管碧玲強調，「每一次出勤、每救一條人命，都是善意、都是愛，這才是事實！」而關於本次事件，她重申，「海巡署人員執法有必要，人民希望我們要捍衛，這是執法，不是惡行。這次事件，我們不偏不倚，大公無私的接受檢察機關偵辦，台灣的司法，會還原真相，事件也會接受檢視。」

管碧玲也提及，兩位生還者，受到應有的照顧，隨著案件的進度，很快可以遣返。死者為大，除了人道撫慰，台灣的風險保障制度成熟健全，對亡者有第三人責任險的保障。她強調，台灣是重視人權的法治國家，家屬抵達之後，相關權益保障都會協助。
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