巴洛克古樂器台灣首演邀約—巴赫雙大鍵琴協奏曲之夜　

⟪巴赫無國界 雙大鍵琴協奏曲之夜⟫將於本（2024）年4月13日至14日晚間7:30在台北大同大學穹頂音樂廳 ​各演出兩場，由台灣新生代演奏家及歐洲古樂大師以復古演奏的方式演出，本次音樂會將是巴赫雙大鍵琴協奏曲的「台灣古樂器首演」 。

從文藝復興到巴洛克時期，只有上層社會和皇室才擁有大鍵琴，放置在貴族的居所或富麗堂皇的宮殿裡，作為王宮貴族的地位象徵及彰顯藝術品味。當時，大鍵琴音樂大部份作為娛樂貴族們使用，或是在教堂中演奏宗教音樂, 例如清唱劇等。

20世紀中期，西方古樂復興運動興起，今天歐美樂壇用大鍵琴等古樂器演出巴洛克的作品已成為主流及必備方式，重要的宗教節慶如復活節或聖誕節等，都會聘請古樂團演出巴哈的神劇，受難曲或韓德爾的彌賽亞。

亞洲國家則以日本為古樂復興的首站，許多日本音樂學院的已將古樂列為主修科目，台灣則在起步階段。

阮秀慈是台灣目前唯一一位畢業於法國巴黎高等音樂院碩士的大鍵琴家，演奏足跡遍及歐美亞洲。2019年返台後，即致力於推廣大鍵琴，希望讓台灣民眾能有機會接觸歐洲古樂器的世界，享受文藝復興及巴洛克時代的音樂藝術。

此次演奏還有來自歐洲頂尖古樂團隊，包括巴黎高等音樂院教授、世界古樂運動先驅、巴洛克小提琴家 François Fernandez ​，法國巴士底教堂名譽管風琴師法國大鍵琴家 Frédéric Rivoal、以及杜沁澐、Ronan Kernoa、Yun Kim、楊竣元等多位歐洲一線古樂團中堅成員 ​。

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