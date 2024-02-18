俄國反對領袖猝死獄中引國際譴責　親普丁人士反控動搖俄國大選合法性

在監獄服刑的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼16日被獄方宣告死亡，莫斯科民眾自發以鮮花悼念。西方國家與反對派人士指控普丁應對其死負責，普丁前顧問則反控，反對者藉機將普丁塑造為罪犯，意圖動搖俄國總統大選的合法性。

路透社、德國之聲報導，位於鄰近北極圈、有「極地狼」稱號的亞馬爾-涅涅茨地區監獄管理局在官網發布聲明指出，47歲的納瓦爾尼（Alexei Navalny）週五散步後「感到不適」並「幾乎立即失去意識」，獄方聲稱醫護人員對其進行搶救但仍無力回天。莫斯科當天則表示，相關部門正對納瓦爾尼的死因進行全面調查，但尚無任何訊息。

納瓦爾尼為俄國最知名的反派人士之一，他曾遭遇疑似來自俄國情報部門的神經毒劑攻擊，並於2021年被俄國逮捕，在2022年以極端主義罪名遭判刑19年。2023年從俄國中部的一所監獄被轉移至西伯利亞的一所監獄。

在莫斯科市中心的盧比揚卡廣場（Lubyanka Square）國家安全委員會（KGB）總部前的古拉格集中營受害者紀念碑前，有俄國民眾獻上數百束鮮花與蠟燭表達悼念之情，而警方就在一旁看著往來民眾獻花。

一名獨自前往獻花的民眾接受路透社採訪時，以害怕被拘留為由，要求轉移到廣場下方的地下道受訪，他表示納瓦爾尼是個勇者，冒險說出真相而如今與世長辭，他的死是可怕的，希望破滅了。

包括美國總統拜登（Joe Biden）在內的西方國家將此起死亡事件歸咎於俄國總統普丁（Vladimir Putin）。而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認這項指控，稱西方領導者反應是不可接受的，是「絕對極端的」。

俄國當局認定，納瓦爾尼與其支持者是與美國中情局有掛勾的極端分子，企圖破壞俄國的穩定。他們取締納瓦爾尼發起的運動，迫使許多追隨逃亡國外。如今俄國失去最有魅力跟勇氣的反對派領袖，而普丁未來十年內都將繼續掌權。

納瓦爾尼的妻子尤利婭（Yulia Navalnaya）在慕尼黑安全會議上指控，普丁應對其丈夫的負責，全世界應團結一致，打敗莫斯科的「恐怖政權」，奪回俄國。不過，一些俄國人將這種觀點視為一廂情願，他們引述民調指出，大多數俄國人不支持納瓦爾尼，普丁更受人民青睞。

前克里姆林宮顧問馬爾科夫（Sergei Markov）表示，納瓦尼爾的死對普丁的反對者相當有利。他們將藉此破壞俄國總統大選的合法性，不承認普丁為合法總統，並試圖將普丁塑造為一位罪犯，而非一名敵對國的總統，任何人都不該與普丁打交道。

而就在納瓦爾尼的死訊傳出前數小時，烏克蘭失守阿夫迪夫卡市南部，也為俄國自2023年５月以來在烏國取得的最大進展鋪路。