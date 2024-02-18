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擾台再進化？共艦上施放空飄氣球？國防部澄清無此情事

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/18 10:44
國防部發布 17 至 18 日共機艦擾台示意圖（圖／國防部）

國防部發布 17 至 18 日共機艦擾台示意圖（圖／國防部）

近來中國屢屢在台海施放空飄氣球，媒體報導部分是從擾台共艦上施放。國防部今（18）日澄清，國軍對防空識別區（ADIZ）周邊空飄氣球均嚴密掌握，並通報民航局，提醒航空器注意，並無所謂高空氣球由共軍艦艇施放情事。

共機共艦擾台、逾越海峽中線屢見不鮮，專家指出中共意圖創造「新現狀」抹滅台海中線法理存在。近來空飄氣球也時常出現在台海上空，成為中共慣常擾台的手段之一。國防部指出，昨（17）日分別有2顆氣球逾越台灣海峽中線，根據空軍公布的路徑圖，分別位於基隆西北63浬及69浬，均未經過台灣本島上空。

媒體日前報導，國防部秘密偵獲部分中共空飄氣球，由侵擾台灣海峽及西南部海域演訓的軍艦上所施放，顯見中國刻意擾台意圖。

對此，國防部今日發布新聞稿指出，對任何危害國防安全的敵情威脅，均納入研析並適切應處，也呼籲媒體善盡查證責任，避免不實內容誤導視聽。也強調，國軍對防空識別區（ADIZ）周邊空飄氣球均嚴密掌握，並通報民航局，提醒航空器注意，並無所謂高空氣球由共軍艦艇施放情事。

至於共機動態，國防部表示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機7架次（其中1架次逾越台灣海峽中線進入西南空域）、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機艦及岸置飛彈嚴密監控與應處。
空飄氣球
共艦擾台
國防部
台海動態

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