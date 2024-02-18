布林肯會王毅重申台海和平穩定 台灣外交部：肯定與歡迎

美國國務卿布林肯日前與中國外交部長王毅會談時，強調維護台海與南海和平穩定的重要性。台灣外交部17日晚間表示，對於美國政府重申支持台海和平穩定表達肯定與歡迎，而對於中國惡意散播扭曲台灣主權地位的說法予以駁斥，呼籲國際社會共同關切與譴責。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日在「慕尼黑安全會議」場邊與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅會談。會後美國國務院指出，布林肯於會中再度向王毅強調維持台海和平穩定的重要性。中方則公布，王毅向美方強調，若真想台海穩定，應落實不支持「台獨」的表態。

這是繼1月底美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤王毅後，美中高層又一次會面，外界推測是為拜習再通話鋪路。

台灣外交部則表示，對於美國政府再度重申支持台海和平穩定的堅定立場，表達肯定與歡迎。

外交部也指出，中國外交部就王毅與布林肯會面發布的新聞稿中，再度謬稱「台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀」，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這才是不容否認的事實，也是國際公認的現狀。

外交部說明，台灣政府一向以穩健、務實的態度推動維持兩岸現狀政策，維護區域和平與穩定。然而中國近年不斷升高對周邊國家的挑釁行動，藉故升高區域緊張情勢，意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序，充分凸顯中國才是破壞區域與台海和平穩定的麻煩製造者。

外交部強調，對於中國一再惡意散播扭曲台灣主權地位的說法予以嚴正駁斥，並呼籲國際社會共同關切與譴責。

外交部表示，歡迎國際社會持續關注台海安全，台灣也將持續與美國等所有理念相近國家密切合作，維護民主自由的共享價值，維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。