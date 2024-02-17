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慢遊淡水漁港 佐美食、品漁港美景與淡水歷史魅力

By 台灣英文新聞
2024/02/17 20:08
淡水第一漁港（圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處）

淡水第一漁港（圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處）

新北市漁業處推薦大家冬日週末來淡水「慢」旅行!淡水擁有美麗的山河景緻及悠久的人文歷史，適合慢遊、細細品味，從淡水老街漫步至淡水第一漁港，沿途充滿古蹟藝文風情，而淡水第一漁港的「漁港堤影」更是著名的淡水八景之一，無論白日、暮色抑或是夜景，河畔美景各具特色!漁港週邊圍繞特色店家，來這裡可以品漁港美景佐美食，也可以邊理髮邊賞景，更可以提起畫筆在港堤旁即興創作，超乎一般人對漁港的想像！

位於淡水老街街尾的淡水第一漁港，舊稱滬尾漁港、淡水漁港，自19世紀清領後期開港通商，在日治時期與蘇澳港並列臺北州兩大漁港，也是臺灣北部重要的國際商港，歷經中西文化交融，使週邊淡水老街發展形成獨具特色的古蹟建築廊帶，有淡水福佑宮、滬尾偕醫館、淡水禮拜堂及得忌利士洋行等，漫步其中彷佛穿越歷史時光迴廊；此外，淡水第一漁港這裡也有歷史老故事—港內原已廢棄的老舊油庫，經過改造變成今日的「淡水漁文影像館」，館內陳列淡水昔日風情的黑白相片，用影像訴說淡水古早記憶，並完整保留了當時供漁船油料補給用的紅色加油幫浦，門旁則佇立著綠色復古大郵筒。

來淡水第一漁港除了慢遊探索漁港老故事，也可享受美景配美食，這裡聚集了特色店家—漁港旁二樓的「Ancre café」，如其店名「Ancre(法文船錨之意)」，店裡的裝潢擺飾及餐點，處處可見船錨的蹤跡，店內最大特色是咖啡用大碗盛裝，來這裡一邊用大碗豪邁喝著微笑咖啡，一邊悠哉望著窗外的淡水河畔美景，非常愜意!男士們還可到有整片落地窗的「WBarber剪髮沙龍」，享受「剪髮+咖啡+美景」！

漁港旁也有「Show233自助畫室」，只要500元起，免繪畫基礎、免準備畫具顏料，就有專業老師在旁輔助，不分性別、老少都能在港畔揮灑藝術創意，盡情享受畫畫樂趣!而港邊的人氣打卡冰店，即使冬季也是人氣不減—「朝日夫婦」主要販售創意口味日式刨冰，有木瓜牛奶、杏仁油條、宇治金時抹茶等口味，還有冬季限定的草莓冰；「浪花丸」則主打動物造型刨冰，可愛的彩熊君刨冰是孩子們的最愛，而店外牆上的八重山彩繪，更讓人有一秒來到沖繩的驚喜感。

新北市漁業處表示，淡水第一漁港透過水環境改善工程，改善了港區腹地動線不佳情形及漁民作業空間，使淡水第一漁港成為串聯淡水老街到漁人碼頭的自行車道樞紐，讓漁港不只是漁港，轉型兼具休閒功能，也成為民眾來淡水必訪的景點，走訪淡水這個擁有老歷史的港埠小鎮，除可探訪淡水歷史，也能欣賞美麗的漁港風光及品味隱身在漁港旁的特色店家美食。週末不妨告別平日的忙碌走訪淡水，給自己一點時間慢下來，探訪淡水古蹟及歷史，慢遊淡水第一漁港的風光，渡過美好的冬日週末！

更新時間 : 2024-02-17 22:31 GMT+08:00

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