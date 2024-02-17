慢遊淡水漁港 佐美食、品漁港美景與淡水歷史魅力

新北市漁業處推薦大家冬日週末來淡水「慢」旅行!淡 水擁有美麗的山河景緻及悠久的人文歷史，適合慢遊、細細品味， 從淡水老街漫步至淡水第一漁港，沿途充滿古蹟藝文風情， 而淡水第一漁港的「漁港堤影」更是著名的淡水八景之一， 無論白日、暮色抑或是夜景，河畔美景各具特色!漁港週邊圍繞特色 店家，來這裡可以品漁港美景佐美食，也可以邊理髮邊賞景， 更可以提起畫筆在港堤旁即興創作，超乎一般人對漁港的想像！

位於淡水老街街尾的淡水第一漁港，舊稱滬尾漁港、淡水漁港，自1 9世紀清領後期開港通商， 在日治時期與蘇澳港並列臺北州兩大漁港， 也是臺灣北部重要的國際商港，歷經中西文化交融， 使週邊淡水老街發展形成獨具特色的古蹟建築廊帶，有淡水福佑宮、 滬尾偕醫館、淡水禮拜堂及得忌利士洋行等， 漫步其中彷佛穿越歷史時光迴廊；此外，淡水第一漁港這裡也有歷史 老故事—港內原已廢棄的老舊油庫，經過改造變成今日的「 淡水漁文影像館」，館內陳列淡水昔日風情的黑白相片， 用影像訴說淡水古早記憶， 並完整保留了當時供漁船油料補給用的紅色加油幫浦， 門旁則佇立著綠色復古大郵筒。

來淡水第一漁港除了慢遊探索漁港老故事，也可享受美景配美食， 這裡聚集了特色店家—漁港旁二樓的「Ancre café」，如其店名「Ancre(法文船錨之意)」， 店裡的裝潢擺飾及餐點，處處可見船錨的蹤跡， 店內最大特色是咖啡用大碗盛裝， 來這裡一邊用大碗豪邁喝著微笑咖啡， 一邊悠哉望著窗外的淡水河畔美景，非常愜意!男士們還可到有整片 落地窗的「WBarber剪髮沙龍」，享受「剪髮+咖啡+美景」！

漁港旁也有「Show233自助畫室」，只要500元起， 免繪畫基礎、免準備畫具顏料，就有專業老師在旁輔助，不分性別、 老少都能在港畔揮灑藝術創意，盡情享受畫畫樂趣!而港邊的人氣打 卡冰店，即使冬季也是人氣不減—「朝日夫婦」 主要販售創意口味日式刨冰，有木瓜牛奶、杏仁油條、 宇治金時抹茶等口味，還有冬季限定的草莓冰；「浪花丸」 則主打動物造型刨冰，可愛的彩熊君刨冰是孩子們的最愛， 而店外牆上的八重山彩繪，更讓人有一秒來到沖繩的驚喜感。

新北市漁業處表示，淡水第一漁港透過水環境改善工程， 改善了港區腹地動線不佳情形及漁民作業空間， 使淡水第一漁港成為串聯淡水老街到漁人碼頭的自行車道樞紐， 讓漁港不只是漁港，轉型兼具休閒功能， 也成為民眾來淡水必訪的景點， 走訪淡水這個擁有老歷史的港埠小鎮，除可探訪淡水歷史， 也能欣賞美麗的漁港風光及品味隱身在漁港旁的特色店家美食。 週末不妨告別平日的忙碌走訪淡水，給自己一點時間慢下來， 探訪淡水古蹟及歷史，慢遊淡水第一漁港的風光， 渡過美好的冬日週末！