和服及茶道體驗 新林國小赴日本西川町擴大新北姊妹校交流

新林國小致力發展國際教育交流， 日前至日本山形縣西川小學進行課程活動、文化體驗， 開啟創校以來第一次實體出國參訪， 培養學生跨文化視野與國際友誼，兩校規劃簽訂為姊妹校， 未來將以線上、實體參訪及文化盒等方式深化交流。

教育局表示，為鼓勵學校透過與國際學校的交流參訪， 讓新北師生開展國際視野，並運用新北市首創「 全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」的資源整合， 推動各校締結國際姊妹校，雙方進行全方位的交流、合作及共學等， 並採取進行虛實整合的方式，創造一加一大於二的效果， 建立國際化校園，朝向2030校校有國際姊妹校的目標政策邁進。

本次至西川國小的交流活動，透過日本山形大學張育綺教授、 師大林伯修教授等人牽線而成行， 期待雙方及山形縣鄰近縣市未來有更緊密的國際交流及姐妹校的合作 案。西川町長菅野大志先生表示，非常歡迎學校間的交流， 增進孩子的相互學習，也將積極引薦山形縣內的市、 町小學擴大交流。

新林國小為本次交流，事前為學生安排先備知識與準備課程， 包含練習用英語介紹新林國小及請校外日文老師教導學生學習簡單的 生活用語與自我介紹等，在西川國小校長的帶領下，參觀了國語、 數學課的進行及圖書室、音樂教室等設施， 參訪團也特別準備學生親手寫的卡片及上面有新林國小及西川小學字 樣的小夜燈等見面禮，表達兩校未來的友好發展； 而一到下雪的季節，西川國小的操場就會轉變為滑雪場， 讓學生從小學會滑雪活動， 也是該校重視教育均衡而融入當地特色的課程設計， 新林國小的師生也至滑雪場實際體驗滑雪的初階技巧。

另外，師生也穿上和服並品味日本傳統茶道文化， 在解說人員指引協助下，了解和服不是只有華麗的色彩及樣式， 更有穿法上的繁複程序，及具有反映社會地位及場合等象徵。 師生透過烹煮茶、奉茶、品茶等步驟， 靜心體驗日本完整且道地的茶道禮儀、茶室布置的美學藝術。 學生胡曉楠分享，我們一起穿上了日本和服，也品嚐了甜點和熱茶， 趁這個機會親手製作了一杯綠茶， 接觸過茶道後才發現日本的茶道很講究， 每一個細節都要做得很認真，自己也深刻感受日本茶道重視「和、 敬、清、寂」的精神所在，非常值得學習。

教育局表示，透過校際間的交流並進一步締結姊妹校，讓教育、 文化、體育、科學、社會之課程與文化國際交流等， 開展師生雙向互惠，並強化語言與文化沉浸融合， 都讓新北的師生學習及認識各國不同的文化及風土人情， 更進一步讓姊妹校認識新北，從中挖掘彼此的優點， 成為一同相互學習的好學伴。