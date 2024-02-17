【適逢「世界穿山甲日」】瀕危穿山甲闖進台東超商　店員嚇壞報警安置

台東縣關山鎮昨（16日) 晚有一隻穿山甲逛到超商去，因自動門感應打開，店員直覺喊「歡迎光臨」卻沒看到客人，只見一團黑影進到店裡，店員趕緊報警，警方將牠送到野灣野生動物醫院安置。

台東縣警察局關山分局關山派出所長郭宗武表示，世界穿山甲日訂在每年2月的第3個週六，也就是今天(17日) ，剛好昨晚這隻可愛的盔甲精靈穿山甲「夜訪超商」。

警方今天上午將穿山甲送到野灣野生動物保育協會池上野生動物醫院，醫院初步檢查未受傷。

這隻穿山甲昨晚出現在關山鎮上的一間超商，警方向媒體表示，昨晚8時許，超商店員聽到自動門打開，直覺反應喊「歡迎光臨」，抬頭卻沒看到客人，低頭看到一團黑色的東西爬進來，仔細一看是穿山甲。

店員擔心穿山甲受到驚嚇及野狗攻擊，趕緊撥打110請求警察協助，員警到場將穿山甲放入紙箱(下圖) ，今天送到野灣野生動物醫院。經獸醫檢視，穿山甲健康狀況良好，如無大礙，將會儘快擇地野放。

圖/（關山分局提供）中央社

野灣呼籲民眾，因為人類的活動範圍不斷擴張，造成野生動物棲息地受到破壞侵入，導致人與野生動物的領域 （地域）界線越來越模糊，當民眾看到野生動物，千萬不要去驚擾或捕獵，大部分野生動物都沒有攻擊性，讓牠們靜靜地離開即可。期望大家建立良好保育觀念，共同做好保育工作。

另一方面，今天（2/17)適逢世界穿山甲日，台北市立動物園與國際共同響應，舉辦教育闖關及抽獎活動，並由保育員、獸醫師及專家開講，盼喚起社會對這個瀕危物種的關注。

世界穿山甲日訂在每年2月的第3個週六，台北市立動物園17日下午1時至4時舉辦「翻轉瀕危！Save the Pangolin」活動，邀請民眾一同走入「盔甲精靈」的世界，認識穿山甲並理解牠們的困境。

中央社引述園方稍早指出，活動將找來穿山甲保育員、獸醫師及生態研究學者，分別就照養、救傷及野放3方面與民眾對話，也會分享與國際合作而旅外的穿山甲個體近況，並安排闖關、電影、野餐及抽獎環節。(影片連結在這裡)

動物園說明，穿山甲遭受非常嚴重的盜獵及走私，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「極度瀕危」物種；台灣穿山甲為特有亞種，面臨較大的生存危機反而是遭遊蕩動物攻擊或車輛路殺。

動物園提醒，穿山甲屬於穴居夜行性動物，民眾造訪園內台灣動物區參觀時，可能會觀察到穿山甲們都在睡覺，這時請盡量放低音量，且拍照切勿使用閃光燈。

另一則相關新聞是，台南社區大學團隊16日實地走訪龍崎地質公園，單在一處小山丘就發現逾30個穿山甲的「覓食洞」(下圖，晁瑞光提供/中央社) ，顯示當地穿山甲生態活躍。