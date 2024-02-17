鼓勵中高齡再就業！45歲以上退休者重返職場最高可領6萬元獎勵

為提升壯世代勞動參與，鼓勵雇主營造友善職場環境，勞動部訂定「55Plus壯世代就業促進措施」，推動13項措施協助壯世代重返職場貢獻長才，以年滿55歲以上及45歲以上依法退休者為適用對象，凡離開職場3個月以上者，連續受僱滿90天就可領就業獎勵3萬元，預計每年協助至少6萬名壯世代勞工就業。

依主計總處112年12月統計，55至59歲國人的勞參率為61.78%，較同期50至54歲勞參率77.68%下降15.9個百分點；又與國際相比，我國111年55至59歲勞參率為59.6%，低於美國的73.1%、日本的78%與韓國的76.4%等主要國家，顯示我國55歲以上人口的勞動參與仍有精進空間。

為因應人口快速老化及產業缺工問題，勞動部持續鼓勵壯世代朋友重返職場及推廣事業單位積極進用，因此推動「55Plus壯世代就業促進措施」，並自113年2月起正式上路施行。

勞動部說明，「55Plus壯世代就業促進措施」以年滿55歲以上及45歲以上依法退休者為適用對象，運用就業獎勵鼓勵重返職場，凡離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給兩次。部分工時工作者也提供每次1萬5千元之獎勵。

為鼓勵雇主幫助壯世代勞工協助適應職場環境，如提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，勞動部亦將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。

如想進一步瞭解相關措施，可至「45就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw）查詢相關服務資訊及申請表單下載，或就近洽公立就業服務機構提供協助，或可撥打免付費客服專線0800-777-888，由客服專人提供諮詢服務。