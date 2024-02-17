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陳建仁赴立法院拜會　韓國瑜：只要福國利民、會全力支持

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/17 17:18
行政院長陳建仁（左5）17日與行政院副院長鄭文燦（左4）等人赴立法院拜會，與立法院長韓國瑜（右6）、副院長江啟臣（右5），以及民進黨立法院...

行政院長陳建仁（左5）17日與行政院副院長鄭文燦（左4）等人赴立法院拜會，與立法院長韓國瑜（右6）、副院長江啟臣（右5），以及民進黨立法院...

立法院新會期將於20日開議，行政院長陳建仁今天(17日) 赴立法院拜會立法院長韓國瑜等人。陳建仁說，跟立法院合作努力推進福國利民工作；韓國瑜表示，只要福國利民的事情，全力支持。

昨天(16日) 美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）到立法院拜會院長韓國瑜。會面時立法院副院長江啟臣也在旁陪同，韓國瑜並致贈孫曉雅「龍耀吉慶」春聯(下圖)。

立法院第11屆第1會期20日開議，陳建仁今天（17日) 與行政院副院長鄭文燦、行政院秘書長李孟諺等人赴立法院拜會韓國瑜等人，並依序拜會朝野黨團。

韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨立委陳玉珍，以及民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄等人，上午約10時到立法院大門迎接，待陳建仁等人座車抵達後，雙方互道新年快樂。

陳建仁赴立法院拜會　韓國瑜：只要福國利民、會全力支持圖/中央社

陳玉珍就今年春節金門疏運相關安排順利，使得金門旅台鄉親能夠順利規劃返鄉行程，當面向居間大力幫忙的鄭文燦表達感謝。

中央社報導，韓國瑜與陳建仁等人一起步行至立法院正門2樓大會客室，並於合影後閉門會議。應現場媒體要求，韓國瑜與陳建仁握手合影，韓國瑜還說「不要擁抱，握手就好」。

閉門會議約25分鐘結束，由於陳建仁後續安排拜會國民黨、民進黨、台灣民眾黨立法院黨團，現場未進行媒體聯訪，陳建仁僅說，行政院跟立法院一定全力合作，做福國利民的工作，努力推進。

韓國瑜指出，立法院一定配合行政院，只要對台灣人民福國利民的事情，「我們全力支持」。

至於陳建仁拜會韓國瑜時的會面過程，吳思瑤表示，陳建仁是帶著溫暖來，韓國瑜則是帶著友善回應，他們也很有共識，希望未來在立法院中，以民生法案為優先，暫時擱置政治爭議議題。

韓國瑜16日發函，將於19日上午邀集各黨團代表共同協商，就邀請陳建仁至立法院針對食安議題進行專案報告的形式進行討論，以期釐清政府相關食安把關作為。

陳建仁今天拜會立法院朝野黨團並表示，面對新民意、新國會，行政團隊會好好思考，怎樣做得更好，儘管現在是看守內閣，但未來3個月行政團隊仍會戰戰兢兢全力以赴，讓下任內閣有很好的承接。
陳建仁
韓國瑜
立法院
孫曉雅

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