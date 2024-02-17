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台灣平價服飾巨頭NET記者會 控基隆市府違法律程序強奪東岸商場

前得標廠商的協力廠商NET 17日召開記者會，指商場招商過程有瑕疵，不利的長約將斲害市民權益。

By 台灣英文新聞－編輯
2024/02/17 16:38
基隆東岸廣場 E-square (圖片翻攝自禾磊建築 / 吳明杰建築師事務所網站)

基隆東岸廣場 E-square (圖片翻攝自禾磊建築 / 吳明杰建築師事務所網站)

基隆東岸商場產權爭議持續延燒，主富服裝公司（NET）律師周六（17日）下午召開記者會，發布影片揭基隆市府月初夜襲商場，動用大批警力護駕基隆市府官員與鎖匠進入商場，無視NET律師在現場抗議法律程序嚴重瑕疵，仍在警力優勢下強行占領NET主張產權的商場部份。

委任律師痛批，基隆市府違反應有法治程序，過程粗暴，並質疑市府有圖利得標的微風集團之嫌，應公布招標四家競標廠商的條件，解釋為何捨對基隆市政府收益最有利的競標廠商不採用，以昭公信，亦盼基隆市民共同捍衛權益。

影片中，基隆市府官員明顯無視在場的NET委任律師所主張的合法權益，在法院判決未定前就在優勢警力下逕行取得問題資產。

基隆市長謝國樑 15 日進行新春團拜時，提到希望能平和溝通解決與NET的爭議。對此，NET委任律師在記者會上回應，尚未有市府人員與律師團隊聯絡要處理爭議，但會與主富方面再確認，律師也籲請基隆市長應對強盜行為，破壞司法體制，向台灣人民道歉。

前情提要：

基隆東岸商場爆產權爭議，商場 2 月 1 日起由微風集團接手營運，不過，獨家出資新台幣三億興建商場二至四樓的主富服裝公司（NET）質疑基隆市府招商違法，行為有如強盜。

知名律師林智群指出，基隆市政府拿出建照宣稱是二至四樓起造人，也因此為所有權人，但根據最高法院的判決，起造人只是申請核發建照之人，所以該商場還沒辦理第一次所有權登記之前，係爭樓層所有權屬於出資興建的原始建築人，也就是NET，市府找警察強制破壞更換門鎖，恐涉非法侵入民宅。

建業法律事務所合夥律師蔡宜靜也在臉書發文，認為基隆東岸商場招商案「疑雲重重」，提出六點質疑：

  1. 基隆市政府未取得NET獨資興建的建物所有權，為何可以直接納入招商範圍？為了送給誰？
  2. 公告微風為最優申請人後，什麼原因需要把招商文件全數下架？
  3. 招商評選前不到2小時傳真要求變更規則，否則不能簡報，規則為了誰量身打造？
  4. 市府的租金評估，是7-11租金行情1/5，30年可能送出近40億元給誰？但微風來還要漲租金？
  5. 市府宣稱微風將投入2.5億元（1月31日公告為3.08億元），但依可行性評估30年營收至少216億元，投資金額不到營收2％，還要硬給30年？
  6. 招商要求輿情費至少2,000萬元，要求市府提出法源依據？使用規則與審核機關機制為何？

蔡宜靜認為，基隆市府派大批警員及黑衣人集結夜襲商場，推拉阻擋NET律師接近建物，卻對外宣稱「點交過程尚稱平和」，痛批這不是民主法治社會。
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